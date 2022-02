Para ella, también es muy importante ser conscientes de qué estamos exhibiendo de nosotros mismos. Al final, es la información en la que se van a basar en el otro lado para darnos un match o no. Sobre todo con nuestras fotografías. “Hay que tener en cuenta dónde te las has sacado y qué sale. Tanto por lo que hay como por lo que no. Ya que, aunque no lo proceses verbalmente, lo estás recibiendo”, dice. Y añade que hay gente que no cuida nada esto: “De tías no hay tantos ejemplos, quizá la típica con el gorrito, morritos y gafas. En los tíos veo gente muy dejada. No puede ser que en una foto para ligar haya un váter o el tendedero por detrás. Cómo nos presentamos a los demás es importante, por lo que no quiero imaginar cómo será en la cuarta cita”.



Además, igual que hay que tener en cuenta la foto, también debemos ponerle mimo al texto. Uno de los puntos que más resalta la autora en este sentido, es no escribir nada negativo en nuestro perfil. “Los que empiezan acusando de peseteros, de feminazis o de que les van a hacer mucho daño al otro sin conocerle no están bien. No puedes ir con una lanza en la mano. No se puede ir así por la vida”, sostiene.