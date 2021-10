Lady Marrdita publica su primera novela: "Para tener un puterío sano hay que quererse y valorarse primero"

Lady Marrdita publica su primera novela 'Academia de puterío' en la que imparte las lecciones más importantes que ha aprendido en su vida

"Esta novela va dirigida a las personas que se han llevado desilusiones a lo largo de su vida, y les va a servir como ayuda mientras se echan unas risas", cuenta en el vídeo que encabeza este artículo

La influencer quiere ayudar a otras personas a que aprendan a estar solas y a empoderarse

Florencia Domínguez es la creadora de Lady Marrdita, un perfil de redes sociales que nació de su necesidad de expresar lo que estaba viviendo tras una decepción amorosa. No ha cumplido aún los 21 años y ya gestiona una comunidad de más de 850.000 seguidores solo en Instagram y presenta su segundo libro. Después de '¡A la mierda el amor!', que llegó a ser nº1 en Amazon, esta vez prueba suerte con el mundo de la ficción y publica su primera novela, 'Academia de puterío'.

En esta academia tan particular, Lady Marrdita se convierte a sí misma en la protagonista de una historia muy actual y realista, aunque con un toque de fantasía. Y es que esa academia de puterío solo existe en la ficción, y abre sus puertas para ayudar a diez mujeres de diferentes edades y con distintas circunstancias pero una necesidad común: tienen que aprender a no dejarse mangonear por los hombres.

Charlamos con Flor, que recibe a Yasss a través de videollamada, sobre su nueva novela, sobre cómo ha aprendido a base de golpes y sobre la importancia de quererse a una misma para tomar las riendas de tu vida sin darle importancia a la opinión de los demás o a lo que la sociedad espera de ti. En el vídeo de más arriba puedes verla en acción recordando sus años de puterío y las lecciones que sacó de ello.

Pregunta: ¿Qué es el puterío para ti?

Lady Marrdita: Uso esta palabra en un sentido de estar segura de una misma, de ser independiente, tener esa fuerza para hacer lo que le dé la gana. Para mí el puterío es empoderamiento. Y es muy necesario el empoderarse.

Es cierto que como no recibimos una educación sexo-afectiva, muchas veces aprendemos a golpes, y llega un golpe que te hace levantarte con tanta rabia que dices "a mí ya no me la juega nadie", ¿fue tu caso?

Sí, aprendemos a golpes. No ser correspondidas, llevarte un chasco... todo esto hay que experimentarlo porque aprendemos así. Los consejos son válidos pero las experiencias también. En las redes yo intento ser esa amiga cercana a ti que te da consejos, intento plantar eso en mis vídeos y si te puedo servir de ayuda, ¡mejor que mejor!

Manejas una comunidad muy grande en tus redes sociales, ¿cómo te sientes con tu familia virtual?

Me siento de puta madre, tengo ahí a gente que me sigue porque disfruta con lo que hago. Y nos echamos unas risas juntos y nos lo pasamos genial. Sinceramente, con todo mi ego, te digo que tengo el mejor público, porque tengo la seguridad de que puedo decir lo que me dé la gana y la gente se va a reír. Siento que tengo complicidad con mi público y que hay comunicación de verdad. Me siento muy agradecida.

¿Has pensado en tus seguidores a la hora de escribir 'Academia de puterío'?

Sí. Esta novela está escrita para aquellas personas que están buscando una ayuda, bueno, aparte de unas risas. Va para esas personas que se han llevado chascos y se han encontrado desilusiones a lo largo de su vida, y les servirá como una ayuda y para entretenerse un poco.

¿Por qué decidiste ponerte a ti misma de protagonista?

Ya sabemos que, al final, una novela es una historia ficticia, pero a mí me pareció muy divertido imaginar que yo podría estar cara a cara con esas chicas con las que hablo a través de las redes sociales.

¿Quiénes han sido tus maestras o tus referentes en puterío?

Mi principal maestra ha sido la experiencia, lo que he ido aprendiendo en mi corta vida. Pero mis referentes también han sido, cuando empecé, que tenía 17 años cuando creé a La Marrdita y yo estaba pasando por una etapa de desamor y me fijé mucho en una chica dominicana que se llama la Bella Chanel. Ella te habla de tú a tú y te explica situaciones de la vida y te da su punto de vista. Me hizo mucho abrir los ojos. Y ahora mismo tengo una referente también que se llama Andrea Valdiri, que es una chica colombiana que no es que hable del amor o de psicología, pero te enseña mucho sobre motivación y transmite muchas cosas buenas, tiene una vibra muy bonita. A mí me ha motivado mucho a hacer algo más allá de las redes, a ayudar a gente, y con toda esta influencia poder aportar algo y poder cambiar el mundo.

Según tu experiencia, ¿cuál dirías tú que es la primera lección que todo el mundo deberíamos aprender para disfrutar de un puterío sano?

Antes de tener una relación sana con otra persona hay que sanarse primeramente a una misma. Todos venimos de haber tenido parejas tóxicas, venimos con vicios, con inseguridades, entonces hay que sanar eso antes. Luego hay que aprender a valorarnos y cuidar nuestra autoestima, esto es crucial para tener una relación de provecho. Es imprescindible quererte a ti misma primero, no puedes pretender que alguien te quiera de la noche a la mañana si no te quieres tú, y tienes que saber cuánto vales y lo que necesitas para dejarte querer bien. Para tener un puterío sano lo que hay que hacer primero es quererte y valorarte.

Nos han enseñado que hay que tener una pareja, pero, ¿quién nos ha enseñado a saber estar solos?

¿Por qué crees que en nuestra sociedad se le da tanta importancia a tener pareja?

Desde la cuna nos llevan repitiendo que uno tiene que encontrar su media naranja, que tiene que tener sus hijos, su matrimonio, y tiene que llegar a viejito con alguien. Lo tenemos muy inculcado eso, pero, ¿quién nos ha enseñado a estar solos? ¿Quién nos ha educado para tener el valor de estar una temporada contigo mismo, conociéndote, trabajando tu autoestima, haciendo las cosas por ti mismo? Lo que nos enseñan es a tener una pareja al lado y si no la tenemos, nos tenemos que sentir mal. Pues yo estoy muy en contra de esto. Se puede querer tener pareja, pero también se puede no querer tener pareja. ¡Y te digo más! ¡Si no la tienes, mejor! ¡Pa que no te estén molestando! (risas).

¿Cuáles son los pilares básicos sobre los que construir nuestro amor propio?

El primero, ser consciente de lo mucho que vales. Después, saber que somos dueños de nuestra propia vida, que no dependemos de nadie. Y por último, tener confianza en ti mismo o misma.

En la novela Lady Marrdita monta una academia ficticia, pero las academias para ligar ya existen en la realidad, ¿tú te verías como profe en una?

Yo lo vería gracioso, ¿por qué no? Pero quizás no tanto como una academia pero sí me gustaría un día dar una charla y ver cara a cara a la gente, a ver si me gusta más. Creo que estaría guay.

¿Crees que se puede enseñar a ligar?

Ligar es un arte, es un instinto. Pero sí, yo creo que sí hay ciertos consejos que se pueden dar. Se puede aprender cómo saber si vas por buen camino, si hay personas que son más inseguras ensayar cosas... ¡Me acabas de recordar una cosa! Yo empecé haciendo stories sobre cómo ligar, y me montaba unos shows...

¿Te ha pasado alguna vez que por ser una mujer empoderada y segura de ti misma se te ha calificado de "borde" o de "chula" o "maleducada"?

Sí, sí. Por un lado, cada una tenemos nuestra personalidad, pero esto es diferente. A mí por decir las cosas tal y como yo las creo sí me han llamado borde y maleducada, pero creo que es porque la gente tiene un problema con las mujeres que hablan con claridad y dicen las cosas como son.

Tu relación con las redes sociales también ha cambiado mucho últimamente, ¿cómo te sientes ahora?

Hace un año yo descubrí que tenía depresión y eso afectó a los perfiles de Lady Marrdita. Ahora mismo lo estoy trabajando e intentando salir de ella, con mi coach Marta Parella. Sentía mucha presión por las redes y decidí alejarme para dar con la raíz de mi problema.

Es importante que nos demos cuenta de cuando no estamos bien, necesitamos ese segundo para respirar y pensar por ti. Y en el trabajo también se tendría que dar en cuenta que no solo la salud física es importante. O sea, si te rompes una pierna puedes pillar una baja, pero si te encuentras mal anímicamente es más complicado, y también es salud. Esto es una putada porque la gente no valora igual los trastornos de la mente, porque como no se ven... Pero a día de hoy pasa un montón, nos pasa a mucha gente. Cuando yo conté que yo creía que tenía depresión y necesitaba ayuda, no sabes la de mensajes que recibí.