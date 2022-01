Creada por Susan Harris, guionista curtida en exitosas sitcoms anteriores, ‘Las chicas de oro’ nacía como una apuesta inaudita: ser la primera serie para el gran público ( su primer episodio fue seguido por 25 millones de personas en Estados Unidos ) protagonizada por mujeres mayores. Mayores para la época, claro, si se tiene en cuenta que las edades de sus protagonistas (Bea Arthur tenía 62 años cuando arrancó la serie, pero su personaje Dorothy tiene 55) son menores a las de ‘And Just Like That’, la nueva secuela de 'Sexo en Nueva York' (Sarah Jessica Parker cumple 57 en marzo).

Aún hoy no es habitual que una serie dedique tiempo a las aficiones, actividades e inquietudes de las mujeres jubiladas, y menos que ese sea el relato principal. En sus 177 capítulos, las protagonistas viven aventuras más o menos creíbles (como en toda comedia, a veces el chiste está por encima del retrato realista) y, a pesar de que el humor ácido y la sátira son sus ingredientes principales, las tramas se detienen en asuntos importantes y en realidades que muchas veces no entraban en el horario de máxima audiencia.

Es un momento en que la información sobre el virus era todavía confusa (la serie muestra cómo Sophia no quiere compartir baño o taza con Rose y cómo acaba entendiendo que eso no supone un peligro), y en el que mucha gente consideraba la dolencia como un castigo para la comunidad gay o las personas que consumían drogas. ‘Las chicas de oro’ fue en ese sentido muy valiente –se dice que el sida no es un “castigo divino” y se pone atención a su prevención– y constituye un documento único de cómo la televisión generalista podía abordar temas conflictivos desde el respeto y la empatía.

Volver casi 40 años después a la serie es una delicia para quienes la recuerdan vagamente en su más tierna infancia. Descubrir que la actriz que hacía de la octogenaria Sophia era interpretada por una actriz más joven que la que encarna a su hija, contar los cameos de gente ultrafamosa (¡Julio Iglesias!) o de intérpretes que después lo serían, como George Clooney, revivir el momento de Blanche convertido en un mítico GIF… Regresar a ese salón en Miami Beach donde en cualquier momento aparecen estas mujeres tras la puerta taza en mano es como volver a casa. Thank you for being a friend.