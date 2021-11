Lauren Jauregui: "He vivido más cosas que algunas personas con cincuenta años"

La exintegrante de Fifth Harmony habla con Yasss para presentarnos su primer EP en solitario. ¡Puedes ver la entrevista completa dándole al play al vídeo que encabeza el artículo!

La artista ha confesado que le encantaría venir de gira a España y sueña con colaborar con Rosalía o Bad Bunny

Ha explicado que sus excompañeras de grupo le están apoyando en su aventura en solitario

En marzo de 2018, las cuatro integrantes que seguían formando parte de Fifth Harmony tras la salida de Camila Cabello (Lauren Jauregui, Normani, Ally Brooke y Dinah Jane), comunicaron vía Twitter su separación temporal para permanecer "auténticas" y poder iniciar sus carreras en solitario. Desde ese momento, Lauren Jauregui, que nació hace 25 años en Miami, ha estado trabajando en su primer trabajo en solitario, un EP compuesto por ocho canciones al que ha llamado 'Prelude' y en el sus fans la verán probando nuevos ritmos, tal y como ha explicado a Yasss por videollamada desde su casa en Miami, ciudad a la que emigraron sus padres desde Cuba antes de que ella naciera.

En este nuevo trabajo la cantante nos cuenta que sus fans se van a encontrar "un estilo tipo R&B, con influencias de la salsa, del jazz... Letras de mi corazón que llevo escribiendo desde hace tres años: es una recopilación de mis sentimientos", géneros que siempre le han inspirado desde que era pequeña. "Mi papá toca la batería y a él le encantaba tocar con sus bandas jazz, R&B, rock, pop, salsa, merengue, bachata... ¡De todo! Así que cuando estaba creando mi música, esos estilos salieron de mí", matiza Lauren, recordando con mucho cariño su primer contacto con el mundo de la música.

En este primer trabajo en solitario, la cantante de origen cubano ha tratado de abrir su corazón a sus fans y escribir canciones en las que habla de las cosas que siente, como en 'Scattered' [que en español se traduciría como "dispersa"], en la que aborda el tema de la salud mental: "Es un sentimiento que me pasa a veces. Siento que todo el mundo puede reconocerse en él: ese sentimiento en el que uno no se reconoce en sí mismo y se siente muy alejado de quién es y es difícil pedir ayuda. En ese coro yo pido ayuda, estoy dándome cuenta de que estoy en un espacio en el que no estoy bien".

Tres colaboraciones y libertad creativa

En este tema, Lauren une su voz a la de Vic Mensa, una experiencia que califica como "increíble": "Es un muy buen amigo mío, es un artista increíble, siempre se expresa y él también toca temas como la salud mental y habla de su experiencia como hombre. Su experiencia y su perspectiva, su historia se alineó muy bien con la mía". Pero esta no es la única colaboración que los fans de la cantante podrán encontrar en 'Prelude', que incluye un tema junto al rapero 6lack y otro con el también rapero Timbaland.

Lauren ha participado activamente en la composición de todos los temas, ya que en este primer trabajo en solitario ha podido trabajar como productora ejecutiva, un puesto en el que repetiría en sus próximos proyectos, porque le permite tener un control absoluto en la composición de las canciones: "Me encanta crear desde el principio [...] Realizar lo que visualizo para las canciones, ser parte de ese proceso es lo que yo siempre he querido". Si quieres ver por qué le ha flipado tanto trastear como productora ejecutiva, ¡puedes ver todo lo que nos dijo en el vídeo de arriba!

Recuerda sus inicios en la música

La artista ha hablado de su presente en la industria musical, pero también ha recordado su pasado, lanzándole un mensaje a los jóvenes que se quieran dedicar a la música: "Les diría primero que lean un contrato y que se eduquen sobre lo que es un contrato, lo que es un equipo, lo que es la industria. Es importante saber lo que está pasando y lo que estás firmando primero. Y, segundo, les diría que el que trabaja más, gana más; así que, si tienes talento, trabaja en ello".

Cuando le preguntamos sobre sus comienzos en el mundo de la música, Jauregui explica que siente que "hay una dualidad: lo malo que pasó me formó como mujer y me ayudó a crecer y a entenderme más; y lo bueno que me pasó me dio alegría y momentos muy lindos de mi vida que jamás voy a poder replicar". "He hecho cosas en mi vida que gente de cincuenta y pico años no ha vivido. Así que siempre estoy agradecida por todo lo que me ha pasado, lo malo y lo bueno, porque todo me ha formado en lo que soy", continúa.

Los inicios de Lauren están ligados sin lugar a dudas a Fifth Harmony, el grupo con el que saltó a la fama y con el consiguió llegar a lo más alto en las listas de éxito. La artista, que no cambiaría nada de lo que ha vivido en su carrera, ha explicado que el resto de las integrantes del grupo le ha apoyado en su aventura en solitario: "Sí, todo el mundo está rompiendo, me encanta todo lo que están haciendo [...] Todos merecemos estar en esta industria haciendo lo que queremos hacer [...] Todos tenemos luz y todos vamos a dar luz desde nuestra esquinita en el mundo, aunque estemos juntos o separados".

Le encantaría trabajar con Rosalía

Lauren también nos ha confesado, mostrándose muy entusiasmada, que le encantaría venir de gira por España porque "le encanta" nuestro país: "Me encanta estar ahí, los fans, la comida me encanta... ¡Esas croquetas de bacalao! Me puedo comer quinientas". También tiene muy claro que quiere seguir cantando en español, como hizo con Tainy en 'Lento' y también con Tainy y C. Tangana en 'Nada': "Me siento supercómoda en español [...] Siento que estoy explorando mi latinidad. A veces me expreso en inglés, a veces en español: depende del sonido, de las canciones y de lo que me evocan".