Lil Nas X, el rapero negro y queer que con solo 22 años ya es una estrella de la Generación Z

Un joven musculoso en calzoncillos, coronado por dos largas trenzas rojas, desciende a los infiernos… En una barra de pole dance. La poderosa imagen forma parte del videoclip de 'Montero (Call me by your name)', que seguramente habrás visto en los últimos días por todas las redes sociales. El cantante, que le hace un baile al más puro estilo stripper a Satanás, es Lil Nas X, una de las revelaciones de la música estadounidense, que no para de levantar polémicas. Zapatillas con sangre humana incluidas. ¡Esta es su historia!