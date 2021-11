“No canta, no baila, pero no se la pierdan”. Así describía el periódico New York Times el arte de Lola Flores a su paso por la Gran Manzana. O, al menos, siempre se ha atribuido esta frase a algún ingenioso crítico extranjero capaz de observar el torbellino de colores desde fuera de España. Porque, desde dentro, las únicas palabras que sirven para definir a la Faraona son dos: Lola y Flores.