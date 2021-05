Eurovisión 2021 ha marcado un antes y un después para la banda italiana Måneskin . Gracias al televoto, es decir, los votos emitidos por los espectadores del festival, el grupo de glam rock se impuso a los favoritos del jurado y se proclamó ganador de Eurovisión 2021. Tan solo hace una semana de esto, pero la vida de los cuatro integrantes ya no volverá a ser igual. Sus fans se han multiplicado por todo el mundo y su éxito parece imparable.

Los fans españoles de Måneskin quieren verlos en concierto

A partir de ese momento, la banda comenzó a dar conciertos por todo el mundo. Y, por supuesto, ¡pasaron por España! En junio de 2018, Måneskin participó en el festival O Son do Camiño, en Santiago de Compostela. Compartieron cartel con The Killers, Jamiroquai, Lenny Kravitz o C. Tangana.