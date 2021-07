Su última obra maestra es la canción ‘I Wanna Be Your Slave’, un tema que con frases como «‘Cause you can be the beauty and I could be the monster» reivindica el amor más libre y la sexualidad desde un punto de vista desenfadado, libre de tabúes y de prejuicios. Y si de por sí la canción ya había provocado una oleada de fans (y no tan fans) tarareándola sin parar, el lanzamiento del videoclip el 15 de julio todavía causó más furor. Pero, ¿por qué es tan relevante este tema no sólo en el panorama musical sino a nivel social?