María Escarmiento y sus planes favoritos de verano: "Me apetece bailar y escuchar música muy alto"

María Escarmiento ha charlado con Yasss sobre verano, cerveza y conciertos (tres de sus cosas favoritas)

La cantante participó en la inauguración de El Patio Mahou en Madrid, un espacio al aire libre con actividades culturales

Entró al talent show 'Operación Triunfo' como María Villar, en la edición de 2018, y salió convertida en María Escarmiento. La madrileña aprovechó el tiempo que tuvo en el concurso para demostrar que su carisma y personalidad eran suficientes para arrasar y conquistar al público, y, sobre todo, que no se iba a callar ante nada que no le pareciera bien. (¿Recordáis la polémica con la palabra "mariconez"?) Tres años después, así sigue siendo. María ha hecho lo que ha querido con su carrera artística, y ahora mismo lo que quiere es disfrutar de planes tranquilos con su gente hasta que se vaya pasando la pandemia y pueda volver a dar conciertos como antes. Con el público arriba bailando sin parar.

La cantante fue una de las elegidas para presentar El Patio Mahou, un espacio creado por la compañía de cerveza en la capital de España para generar encuentros de calidad entre personas, esenciales para vivir mejor. Está al aire libre (tan importante en tiempos de pandemia, y tan agradable en verano) y contará con planes cerveceros, gastronómicos, talleres y una programación de artistas en directo.

María Escarmiento, durante el acto de inauguración, hizo hincapié en la capacidad que tiene la música para conectarnos y emocionarnos: "Estamos en un momento en el que valoramos más que nunca el encuentro con el público y en cuanto podamos volver a la normalidad, con un formato más cercano, disfrutaremos todavía más de ese vínculo tan especial", dijo. Y aprovechó el momento para cantarse tres de sus canciones, ‘Castigo’, ‘Déjame Sola’ y ‘Por la noche’, su último single.

En Yasss también quisimos aprovechar la ocasión para charlar con María Escarmiento, básicamente porque nos flipa.

Cuando estás en Madrid, ¿cuáles son tus planes favoritos para pasar tiempo con tus seres queridos?

Va a parecer de mentira pero lo que más me gusta hacer es salir a tomar unas cervezas. Me gusta mucho tomar cañas, no es ningún secreto. Con mis amigas o con mi madre solemos mucho ir de cañas. Además soy de esas que tiene sus bares favoritos muy bien localizados, tengo unos requisitos que tiene que cumplir el bar perfecto, para mí. Y que haya Mahou de grifo es uno de esos requisitos.



¿Qué te ha parecido la experiencia de El patio de Mahou?



Me parece una pasada. Siempre están inventándose movidas nuevas y eso me mola un montón. Como espacio me parece chulísimo, y la propuesta cultural, muy guay.



¿Cómo has vivido la pandemia, con menos bares y menos eventos culturales?



Entiendo lo complicado que ha sido cerrar los bares en los meses más duros, y me pareció bien que lo hicieran. Mientras no se podía salir, yo, que lo eché mucho de menos, me hice mi bar en casa y me ponía mi lata de cerveza, a veces con mis amigas a través de internet. Pero es cierto que lo primero, literal, que hice, cuando se pudo salir fue ir a tomar una caña, es la realidad. Es una de las cosas que más eché de menos.

¿Crees que la pandemia ha hecho que cambie nuestra relación con los bares?



La mía no, porque yo siempre he sido muy de bar, y lo que más me gusta es salir de bares. En mi caso sigue igual. Pero yo creo que la pandemia sí nos ha hecho apreciar todo lo que nos ha faltado y lo que aún tenemos que ir recuperando. Nos ha afectado en todos los ámbitos, también en la forma en la que hacemos planes de ocio.



¿Tú eres más de planes diurnos o nocturnos?



Yo ahora ya soy más de planes diurnos. Prefiero quedar como a la 1 de la tarde y pasar el día y luego irme a mi casita a las 12 de la noche y dormir. Me gusta beber por el día, que haga sol…



Acabas de publicar tu último single, ‘Por la noche’: ¿cómo es componer música tan bailable en un momento en el que nos prohibieron bailar?



La verdad es que mientras estaba componiéndolo no lo pensé. Las canciones que he compuesto durante la pandemia son bastante animadas y no pensé en eso en ningún momento. Luego, por ejemplo, cuando hice el concierto en Valencia el otro día lo vi y dije jolín, esto está pensado para que la gente lo baile. Esperemos que pronto estemos ya todos vacunados porque hace mucha falta que nos levantemos de las sillas y bailemos.

Hace mucha falta que nos levantemos de las sillas y bailemos