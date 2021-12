Mario Temiño: “Nuestros ídolos tienen voz para decir las cosas que otros no podemos”

Presenta 'Como yo te amo', un repaso a trece estrellas españolas que tuvieron un gran impacto a nivel internacional

En su libro podemos encontrar a Carmen Sevilla, Raphael, Julio Iglesias, Cayetana de Alba o Pedro Almodóvar

"Al final los referentes no dejan de ser un reflejo de una gran parte o una parte más concreta de la sociedad"

Estaban en la colección de discos de tus abuelos y están en los stickers que mandas en whatsapp. Carmen Sevilla, Miguel Bosé, Raphael, Rocío Durcal, Julio Iglesias, Rocío Jurado o Sara Montiel son algunas de las estrellas más rutilantes de la cultura española reciente y siguen encandilando a los jóvenes, aunque no hayan vivido sus momentos de mayor esplendor.

Es el caso de Mario Temiño, que dedica su libro 'Como yo te amo' (Ediciones Hidroavión, ilustrado por Lobo Sánchez) a 13 figuras clave de nuestro país –suma a Cayetana de Alba, Pedro Almodóvar, Imperio Argentina, Monserrat Caballé y los toreros Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez– que además impactaron la trayectoria de grandes nombres internacionales como Ava Gardner, James Dean, Freddy Mercury o Madonna. Porque el acento español ya se escuchaba en el mundo mucho antes de la Macarena.

Pregunta: Dedicas 'Como yo te amo' a figuras muy anteriores a tu generación, ¿de dónde crees que viene esa fascinación por ídolos de otra época?

Respues: Recuerdo que desde pequeñito me quedaba embobado viendo a todos estos personajes. Tenían un aura y un magnetismo como muy pocas veces se puede ver. Me llamaba mucho la atención cuando contaban en televisión o en la prensa las anécdotas que habían vivido con personas tan importantes como Frank Sinatra, James Dean o Freddie Mercury. A medida que fui creciendo, me informé y fui descubriendo más cosas de ellos que me parecían increíbles. Supongo también que me atraía el conocer nuestro pasado para entender cómo habíamos llegado hasta aquí.

¿Cómo seleccionaste los perfiles? ¿Cuáles se han quedado fuera?

Nos pusimos tres requisitos: que fueran españoles, que hubiesen tenido trayectoria internacional y que en algún momento de sus vidas hubiesen sido de gran influencia para un personaje relevante de la cultura universal. Tuve que ir desengranando las historias de muchos personajes hasta descubrir las historias que se cuentan en el libro. Se nos quedaron fuera muchos personajes como Marisol, Concha Piquer, Lola Flores o Camilo Sesto por no haber encontrado esa gran historia que les uniese con un personaje internacional.

¿Es conocer la historia de nuestros ídolos una vía para conocernos a nosotros mismos?

Con el paso del tiempo he acabado sintiéndolo así. Al final los referentes no dejan de ser un reflejo de una gran parte o una parte más concreta de la sociedad y a veces estos referentes tienen voz para decir las cosas que otros no siempre podemos. Tienen esa capacidad de influenciar en la sociedad y en mi caso me ha ocurrido muchísimas veces. Me costaría mucho explicar quién soy sin mencionar cosas que han sido tan importantes para mí como La Oreja de Van Gogh, Operación Triunfo, Aquí hay tomate o Rocío Jurado.

Como decía Rocío Jurado, el mundo de la estrella ha sido la salvación de muchas personas LGTBI

¿Cómo hubiera sido una España sin Rocío Jurado, Carmen Sevilla o Sara Montiel?

Hubiese sido una España muy triste. Todas ellas aportaban una luz casi inexistente durante toda la dictadora. Ellas, de manera consciente o inconsciente, rompieron muchas lanzas a favor de las mujeres o de las personas LGTBI sin ni si quiera formar parte del colectivo. A pesar de que algunas venían de familias muy pobres, pisaron fuerte, llegaron a convertirse en referentes y verdaderos ejemplos de libertad. Se hicieron a sí mismas y abrieron paso a muchas artistas y mujeres que vinieron después. Como decía Rocío Jurado, el mundo de la estrella ha sido la salvación de muchas personas LGTBI que han encontrado en todas ellas un refugio en el que sentirse seguros y seguras.

¿Cuáles son los datos o anécdotas que más te han sorprendido durante el trabajo de hemeroteca?

Me emocionó mucho descubrir la amistad que Pedro Almodóvar y Chavela Vargas habían construido y comprobar hasta qué punto se involucró él en los últimos años de la carrera de ella. Entender la lealtad que representa que los restos de Orson Welles descansen en la finca de Antonio Ordóñez me pareció precioso y aluciné cuando descubrí lo apasionante que fue la Feria de Sevilla del año 1966, en la que Cayetana De Alba tuvo que mediar entre Jackie Kennedy y Grace Kelly.

En el libro aparecen algunos de los artistas más exitosos de la historia de España. ¿Crees que somos un país que trata bien a sus artistas?

Desde luego que no. Hemos visto un montón de casos en los que cuando hay un artista que empieza a tener trascendencia fuera de España comenzamos a envidiarlos y a criticarlos a más no poder. Me da mucha que busquemos referentes fuera de nuestras fronteras cuando aquí hemos tenido no sé si los mejores, pero al menos unos bastante dignos. Nuestra cultura ha sido de gran relevancia para el mundo entero, y si eso no lo seguimos protegiendo nosotros mismos nadie va a venir a hacerlo en nuestro lugar.

Incluyes a dos toreros en la lista. ¿Crees que se puede valorar la tradición de la fiesta nacional desde una postura crítica con la tauromaquia?

Estoy totalmente en contra de la tauromaquia y el debate interno que hemos tenido sobre si los incluíamos o no en el libro ha sido de las cosas más complicadas. Pensaba que, si obviaba que los toreros han sido las máximas estrellas y representantes de nuestra cultura a lo largo de todo el siglo XX, no estaba haciendo un retrato fiel de nuestra historia. También considero que es muy importante entender el contexto de la España en la que Ordóñez y Dominguín desarrollaron su carrera. Si hubiese tenido que representar nuestra cultura más actual jamás hubiese incluido a ningún torero, por suerte ahora tenemos mucha más empatía y muchos más argumentos para condenar la tauromaquia.

¿Qué artistas actuales protagonizarían una revisión de 'Como yo te amo' dentro de unas décadas?