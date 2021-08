Los Davides eligieron el salseo y el mundo del corazón en España, primero, porque son fans. "Para mí el corazón ha sido siempre como un safe place, el lugar donde siempre he sido feliz. Si he tenido un día de mierda pues me pongo una entrevista antigua a Lola Flores, por ejemplo. Y durante unos años he trabajado en Telecinco, tengo amigas que se dedican a esto... Es un mundo que siempre me ha gustado", cuenta Insua. "En mi caso es parecido", añade Andújar, "mi carrera profesional estaba más orientada a la cultura musical o el cine, pero me apetecía hacer algo sobre lo que realmente me fascinaba, el corazón telecinquero, y ¡Menudo Cuadro! engloba todo esto y yo estoy muy feliz".