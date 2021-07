Para que luego digan que en España no somos los pioneros. No solo inventamos el Chupa-Chups, también podemos atribuirnos la creación del Día Internacional del BDSM , celebrado el 24 de julio. El BDSM, más allá de las prácticas que a todos se nos vienen a la cabeza (sumisión, dominación, uso de cuerdas, látigos...) es una forma de entender la erótica y el deseo que, durante muchos años, fuer considerada como algo fuera de lo normal, perverso, y en algunos casos incluso trastornos psicológicos. Sin embargo, la generación millennial, sobre todo por su fácil acceso a internet, ha conseguido una verdadera revolución sexual a la hora de romper tabúes y normalizar algunas prácticas. ¡Por eso en Yasss también nos unimos a esta celebración!

Valérie Tasso considera que, aunque estas formas de vivir la sexualidad no tienen nada de nuevo, sí se puede hablar de que en los últimos años estas prácticas no normativas se han popularizado. La sexóloga lo atribuye, sobre todo, a las redes sociales, donde se habla con más libertad sobre algunos temas y, sobre todo, se puede encontrar contenido de todo tipo. Los millennials han entrado de lleno en el sexo kinky, aunque solo sea atraídos por su estética. Eso sí, como BDSM y kinky no es lo mismo, cabe recalcar que el uso de exposas en una relación sexual puede ser kinky pero no tiene por qué ser dominación.