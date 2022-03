Miss Raisa: "No soy tan poderosa como para hacer que el racismo desaparezca, pero puedo ir reeducando en mi círculo"

Miss Raisa es escritora (está a punto de publicar su primer libro), rapera, creadora de contenido en redes sociales y casi psicóloga

La joven explica que ha sufrido el racismo, también a la hora de buscar trabajo y, en concreto, por llevar velo

En Yasss hemos hablado con ella sobre varios temas: desde su faceta como cantante hasta si le gustaría dedicarse a la política

Miss Raisa (Tánger, 1996) es escritora y está a puntito de publicar su primer libro. También es (casi) psicóloga y una rapera que mezcla su pasión por este género de la vieja escuela con la experimentación. Por si fuera poco, además es creadora de contenido en redes sociales (tiene casi medio millón de seguidores en TikTok), plataformas que usa para hablar con naturalidad y sin tapujos sobre su día a día como mujer musulmana. Y sí, no hablamos de cuatro personas distintas sino de una sola: "Soy to' las cosas, yo me transformo", canta Rosalía, y algo así pensamos cuando vemos la capacidad de Miss Raisa para estar haciendo tantas cosas a la vez. En Yasss hemos hablado con ella para conocerla un poco mejor.

Miss Raisa es el nombre artístico de Imane Raissali, que, como nos cuenta, parece haber organizado su vida en períodos de ocho años sin darse cuenta: pasó sus primeros ocho años de edad en Marruecos, luego vino a España y pasó los siguientes ocho en Santa Coloma, luego otros ocho en la Barceloneta, y ahora se encuentra iniciando un cuarto período (¿quizás también de ocho años?) en Sabadell. Por eso 'Ocho' es el título del EP que tiene a punto de caramelo, en el que se centra en su infancia y en esos primeros ocho años en Marruecos: "Me di cuenta de que había muchas emociones de pequeña que yo no había verbalizado, y hasta que uno no habla de esas experiencias que fueron duras en su momento, es como que no te sientes libre. Me ha pasado al escribirlas que he llorado y me ha sorprendido, porque no sabía que me afectaba tanto tal o cual tema, porque es como que lo tienes en un lugar abandonado donde no quieres entrar. Entrar ahí y decir 'voy a afrontar estos miedos y estas emociones' fue duro... pero fue muy bonito también". Hace poco publicó 'Siento', el primer adelanto de ese EP, y en breve saldrá el segundo single.

Imane lleva ya dos años dedicándose a la música de manera pública, empezando como un reto personal: "Siempre he sido muy tímida y muy temerosa del qué dirán, pero una amiga me animaba y pensé 'oye, que no me importe, si me gusta esto, voy al menos a intentarlo'. Así que quise ver cómo me sentía quitándome ese miedo de encima. Y fue brutal la reacción, porque además yo tenía muy pocas esperanzas... Bueno, tenía nulas esperanzas de que le gustase a la gente". Así salió 'Déjalo' y, como podéis imaginar, ocurrió lo contrario: fueron publicándose más temas, Imane acabó incluso en 'Got Talent', y la fama por sus canciones le sirvió para cumplir otro de sus sueños, escribir un libro o, mejor dicho, ¡escribir dos!

El rap me ha ayudado a poder hablar de todo tipo de temas con naturalidad

"El primero más soft, más lectura fácil, pero en noviembre me contactó otra editorial y estoy trabajando en un segundo libro que sí va a ser más manifiesto, vomitando toda mi ideología", nos explica, apuntando también las semejanzas pero también diferencias entre su faceta como rapera y como poeta: "Me he dado cuenta hace poco de que cuando escribo música lo hago con emociones tristes, de rabia, de impotencia hacia ciertos temas, pero que cuando escribo poesía es más desde el amor hacia las cosas, ¿sabes? Nach, que es un rapero que me flipa, dijo que para él el rap era revolución, actitud y poesía, y para mí lo describe a la perfección lo que siento por el rap". Es algo que le sirve incluso de terapia: "Desde pequeña nunca he tenido un círculo de amigos muy amplio, me daba mucha vergüenza todo, y solo escribía y escribía, me decía a mí misma lo que fuese, y lloraba yo sola. Y con el rap hago eso, y me ha ayudado a poder hablar de todo tipo de temas con naturalidad, pero sin que me dejen mal cuerpo, que es una capacidad que me gusta mucho de mí misma".

Imane está experimentando con su voz

Para Imane, el rap es el estilo musical más auténtico "porque no hace falta tener una voz buena para transmitir un buen mensaje", pero no es en absoluto el único género que escucha (nos habla también de su pasión por el pop, el reggae, la música clásica y el flamenco), e incluso en sus temas está virando hacia la experimentación en lugar del rap de la vieja escuela, como queda claro en la reciente 'Siento': "El hacer un esfuerzo extra y no solo dar un buen mensaje sino también trabajar tu voz me parece muy bonito, y me apetecía mucho experimentar con mi voz. Siempre puedo volver al rap clásico, pero me gusta también mi voz cuando hago ciertas melodías, y disfruto mucho cantando en general".

De hecho, hablando de referentes, además de la inevitable cercanía con Gata Cattana ("me enseñó mi pareja hace unos meses un vídeo de ella y me transmitió muchísima autenticidad, que es algo que se está perdiendo en los artistas, tengo ahora un libro de ella... Qué pena que se haya ido tan pronto"), Imane nos destaca a gente tan distinta como Akon y Lil Wayne, con los que creció ("de pequeña tenía mi agenda llena de fotos de Lil Wayne", recuerda riendo), la fuerza que encuentra en el reggae de Pure Nega, el mensaje positivo en los temas de Jarabe de Palo y la energía en los de Queen: "Todos ellos tienen una magia que me inspira muchísimo. Para mí la música es como magia, como una BSO que ambienta toda tu vida... Seguir a buenos artistas es fundamental".

Con sus letras denuncia el machismo, el racismo y la islamofobia

En sus letras, Imane aprovecha para reivindicar derechos y denunciar injusticias, centrándose principalmente en el machismo, el racismo y la islamofobia, siendo estos dos últimos problemas que quizás no creemos tan presentes en la sociedad española, pero lo están. Conversamos sobre los estereotipos que vemos en ficción, empezando por el tan manido de asociar al árabe (y especialmente al musulmán) con el terrorismo: "Lo único que hace eso es seguir creando odio y alimentando el miedo: miedo a los no musulmanes de acercarse a nosotros, y miedo a nosotros de acercarnos a quienes no sean musulmanes, porque pensamos que no nos van a querer cerca". "Además, si te fijas, los pocos que salen en series o pelis españolas están metidos en problemas", matiza haciendo referencia a la escasa representación que hay.

No es de extrañar que, con todo esto detrás, acabes siendo muy exigente contigo misma, quizás por esa hipervigilancia que suelen tener las minorías y, concretamente en el caso del que estamos hablando, las personas migrantes. "Tú partes ya de una desigualdad, de que eres 'peor' y tienes que compensarlo. Cuando llegué a España y no sabía castellano, no entendía a los otros niños, y veía que necesitaba destacar positivamente. Recuerdo que me ponía a leer las Páginas Amarillas y escribía lo que veía en una libreta para mejorar mi letra (ríe), veía la tele para intentar aprender cuanto antes castellano y catalán... Todo ese esfuerzo que haces por no llamar la atención a mal".

Y, aun esforzándose el doble, Imane se ha encontrado situaciones como la que nos relata a continuación: "Recuerdo que fui a hacer una entrevista para unas prácticas de mis estudios y después de evaluar mi inglés, mi francés, mi conocimiento sobre leyes de transportes, que es de lo que iba el trabajo... Al final del todo, me dice '¿vendrás vestida así?'. Me dijo que era simple curiosidad pero oye, curiosamente, nunca me llamó (ríe con ironía). Es que mira, de verdad, si me vas a decir que no porque llevo velo, dime desde el principio que no te interesa mi perfil, no me hagas pasar por unos nervios brutales en vano".

No se ve dedicándose a la política

Su canción 'Una niña' contiene la frase "el racismo terminó", y eso nos lleva a preguntarle si como creadora ha tenido el dilema de si usar su plataforma para quejarse de estas situaciones, o pintarlas más luminosas para dar esperanza a quienes le escuchen: "Al final lo que intento dar, porque es lo que intento tener, es la capacidad de tener esta confianza en ti misma, el decir 'ok, no soy tan poderosa como para hacer chas y que el racismo desaparezca', pero puedo en mi parcela ir reeducando en mi círculo, y empezando desde luego por mí misma, que es donde hay que empezar, por uno mismo. Pero hay que tener la fe en transformar la sociedad, ¿por qué no?".

No soy tan poderosa como para hacer que el racismo desaparezca, pero puedo en mi parcela ir reeducando en mi círculo

A pesar de esto último, Imane no se ve entrando en política, pero por la situación que ésta atraviesa: "No me veo con capacidades ni con paciencia, me parece que la política cada vez va más en decirte las cosas malas que tú haces sin plantear una solución realmente. Es como una batalla de ver quién humilla más al otro, y no brindan soluciones, ¡y lo que el pueblo necesita es soluciones a sus problemas! El objetivo de un político es, o debería ser, facilitar la vida al pueblo, gestionar temas para su bienestar, etc., así que cuando veo plenos y veo que es un circo, me parece muy triste. ¡No se trata de vosotros, no sois los protagonistas! El protagonista es el pueblo que os ha votado con la esperanza de que podáis solucionar temas que son importantes para nosotros".

Aunque esté desencantada con los políticos en general, Imane sí encuentra a políticos particulares que de verdad encajan en esa descripción de lo que debería ser la buena política. Es el caso de la catalana Ada Colau, para cuya campaña colaboró con la letra del 'Rap dels Comuns', o de la ceutí Fatima Hossain, sobre cuya figura le preguntamos su opinión. "Fatima me parece admirable, tiene un lenguaje y una fuerza tremenda, inspira un poderío increíble... Me da rabia no haberla tenido hace años cuando era pequeña, no haber tenido referentes así. Ojalá todas tuviésemos la fuerza y la seguridad que tiene ella. Encima a la hora de hablar con gente que no merece casi ni ser escuchada, porque es gente que va a lo feo, a los insultos personales, a tus creencias, que no es un tema que debería salir en un Parlamento, ¿no? No sé...", explica.

En 'Déjalo', otro de sus temas, Imane habla de los problemas en su propia comunidad, y de su experiencia como mujer musulmana (te das cuenta de que ciertas problemáticas son transversales cuando, cambiando algunas palabras, esa canción podría estar cantada perfectamente por una mujer cristiana). Me pone como ejemplo situaciones que vive con los vídeos de su canal de TikTok: "Hace poco hice un vídeo sobre la policía del haram, gente que te dice que lo que haces es pecado, que es malo, que eres una mala representación. Pienso que cometemos un error como musulmanes si educamos en base al miedo en vez de en base al amor. Si tú no tienes ni idea del Islam y entras en un vídeo mío y ves a muchos musulmanes diciéndome que es haram que me maquille, que es haram me vista como me visto, que es haram que cante, que es haram tener una pareja o salir a la calle, que es haram todo lo que hago, básicamente... Pues claro, te quedas con la idea de que vaya religión más opresora. Porque es lo que te transmiten. Pero si educas a la gente en base al amor... Es que, incluso si quieren darme esa opinión, ¡hay otras maneras! Me puedes decir 'hermana, espero que mejores en tal cosa', no sé. La comunicación ha de ser asertiva, con amor, con humildad, porque nadie hace las cosas perfectamente, ¡yo soy una persona muy ignorante y que está aprendiendo cada día!".

Pienso que cometemos un error como musulmanes si educamos en base al miedo en vez de en base al amor

La comprensión y humildad no está reñida con tener claros sus principios, y hay cosas que Imane no está dispuesta a soportar: "Yo lo único que hago es respetar a las personas, me da igual su religión, su nacionalidad, su orientación sexual, así que si por respetarles me dices que estoy haciendo algo malo y que es haram... Tienes un problema muy grande. Hay que evolucionar muchísimo. Pero en fin, recuerdo un comentario también en ese vídeo de una chica cristiana, diciéndome 'tranquila, no solo pasa en el Islam, a las cristianas también nos pasa que nos machaquen porque no somos un cristiano modelo'. Al final tenemos tantas cosas en común (para bien y para mal) en las distintas comunidades religiosas...".

Las redes sociales y la salud mental