El último bombazo de C. Tangana se llama 'Ateo' y es una increíble bachata en la que colabora con Nathy Peluso. En tan solo dos semanas, el videoclip de la canción ya supera los 15 millones de visualizaciones en Youtube. Y es que este exitazo no solo ha sonado en nuestras plataformas favoritas, también saltó a los medios de comunicación por la polémica en torno al uso de la Catedral de Toledo, ¡y todo suma! Estamos locos con esta bachata, no podemos parar de cantarla y bailarla, pero la cantante argentina ha publicado en sus redes una versión ligeramente diferente pero que ha enloquecido a los fans.