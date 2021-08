Noel Ceballos se adentra en el pensamiento conspiranoico: "Es un virus que infecta las mentes y cambia su realidad"

Entonces, ¿no se puede ser inteligente y conspiranoico? "No deja de ser significativo que cuando la conspiranoia salta al terreno de la realidad, y lo hace de una manera tan inapelable como asaltar el Congreso de los Estados Unidos, la única manera de que te libres de algo gordo sea alegar que eres tonto porque te creíste una teoría de la conspiración. Y el 6 de enero de 2021 fue un punto de inflexión para los conspiranoicos", contesta el escritor. "Muchas veces el pensamiento conspiranoico es algo que gente que se cree muy malota en internet defiende a muerte, porque no hay consecuencias en la vida real, pero en el momento en el que aparecen esas consecuencias la gente o recula, o ya se deja llevar hasta el final. Esto me recuerda también a las sectas. Cuando una persona ha pasado mucho tiempo en una secta y después sale al mundo real y es consciente de que las cosas no son como se las habían contando, experimenta un gran shock". No es cuestión de ser tonto, es cuestión de perder la perspectiva.