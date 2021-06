Oro Jondo reivindica la música de gasolinera: "Forjó la identidad de la clase popular española y el imaginario del país"

Uy! muy eclécticos, pero siempre mainstream o populares, si algo se ponía de moda, a mi me encantaba. Mi infancia estuvo marcada por el programa de televisión 'Música sí' y las galas de 'Noche de Fiesta', todo lo que salía por ahí era lo que yo consumía. A mi me educó la televisión.

Por supuesto. Mi madre tenía una floristería al lado de una gasolinera y en frente de un puticlub. Era una zona rural y alrededor solo había bancales y descampados. Así que yo las tardes me las pasaba en la gasolinera viendo el expositor de casettes y el expositor de revistas, con la Super Pop, la Bravo, la Vale, la Loka y la Maxi tuning, que eran mis favoritas. Mi madre solo me daba dinero para comprarme un rico ultra procesado en la tienda de la gasolinera para merendar, y a veces, lo que hacía era guardarme el dinero de varios días para comprarme un cassette. Recuerdo comprarme el de las Spice Girls y el de Mónica Naranjo, y también, algunos de estos que eran recopilatorios con versiones falsas de los super éxitos del momento. También compraba música en el mercadillo de los domingos y cuando iba con mi madre al centro comercial, siempre me iba a la sección de música a escuchar las novedades mientras ella hacía la compra.

Estos artistas "de gasolinera" son una constante en mi obra, la mayoría son iconos kitsch, que es lo que a mi me llena el alma, así que supongo que era cuestión de tiempo que me surgiese la idea de hacer un libro recopilándolos. Si no lo he hecho antes era porque me echaba para atrás el tema de escribir, que nunca lo había hecho antes.