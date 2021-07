Rubén Castro se ha convertido en el primer hombre trans embarazado visible de España

Su experiencia durante el embarazo, el parto y los primeros días de vida de su hije han sido recogidos en el documental 'Papá Gestante'

Hablamos con Rubén y con Celia Avilés y Bake Gómez, creadoras del documental

Rubén Castro ha sido padre a los 27 años de edad, convirtiéndose, también, en el primer hombre trans de España en hacer su embarazo visible a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Además, protagoniza el documental 'Papá Gestante', creado por Celia Avilés y Bake Gómez. Hemos charlado con los tres sobre este proyecto pionero.

Este joven tenía claro que, algún día, iba a gestar a su hije. Por eso, inició su transición priorizando su fertilidad. No empezó el tratamiento hormonal hasta que no congeló sus óvulos y no se hizo una mastectomía porque quería alimentar a su bebé.

El momento adecuado llegó, y no solo quiso experimentarlo, sino dejar constancia de su experiencia a través de los medios y el documental 'Papá gestante' con una clara intención: "devolver un poquito de lo que a mí me aporta que haya más personas que decidan ser visibles". La falta de referentes es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los hombres trans. Sin una persona que lo hiciera primero y abra camino es difícil entender quién eres tú, qué quieres tú y si lo que eres y quieres es posible. "Las personas trans también queremos y deseamos formar nuestras familias, y podemos hacerlo", comenta Rubén.

De hecho, él mismo reconoce sentirse afortunado por haber conocido a otros hombres en su misma situación, ya que Rubén no es el primer hombre trans español que ha gestado a su propio bebé, sino el primero en compartir su embarazo y la noticia del nacimiento de su hije con el mundo: "he compartido mi vivencia con tres personas. No se puede explicar con palabras lo que se siente al saber que no estás solo, que somos más ahí fuera y que nos acompañamos", dice el padre de Luar. Además, Rubén añade que su madre también ha estado a su lado: "ha sido un apoyo incondicional, y también mis amigues y el equipo del docu, que son amigas y ya, familia".

En la recta final de su embarazo, Rubén apareció en varios medios de comunicación ya que su caso creó mucha expectación. Sabía que tendría que hacer frente a comentarios tránsfobos y lidiar con gente que no respetase su decisión de gestar a su hije. Reconoce que dejó de salir a la calle si no era acompañado por el miedo a las miradas: "Me he cuidado mucho durante el embarazo, por miedo a que pudiera pasarme algo o alguien pudiera hacerme algo. El panorama político no acompaña tampoco, y hemos seguido viendo agresiones a personas lgtbi. Así que decidí quedarme en lo seguro".

Sin embargo, Rubén era consciente de la importancia de contar su historia: "Lo más importante es que otras personas trans se hayan dado cuenta de que no están solas. A raíz de hacerme visible he recibido mensajes de personas trans que me cuentan que gracias a saber de mi vivencia han dado el paso de iniciar todo esto y antes no se atrevían".

Los papás gestantes existimos

Según cuenta Rubén, en España aún no hay ningún organismo o asociación que lleve casos como el suyo, y que hay mucho desconocimiento sobre hombres trans que quieren gestar a sus hijos. En este sentido, dice que se ha encontrado más ayuda en otras personas trans que en expertos. Para él, participar en este documental es parte de su lucha: "quedará plasmado para que la gente no solo pueda saber que existimos los papás gestantes, sino para encontrar información, saber qué te puedes encontrar, ver profesionales implicades, y el camino a recorrer".

Celia Avilés y Bake Gómez contarán la historia de Rubén en 'Papá Gestante'

Desde que se conocieron, estas dos jóvenes trabajan juntas con una finalidad clara: hacer del mundo un lugar mejor con la ayuda de los medios audiovisuales. Su anterior proyecto, 'Somos Tormenta', daba a conocer a mujeres actuales, fuertes y valientes, referentes feministas contemporáneos que con su trabajo o experiencias personales podían ser ejemplo para otras.

Ahora, trabajan en este documental que, si todo va según lo planeado, podremos ver en noviembre. En cuanto conocieron la historia de Rubén supieron que tenían que estar a su lado: "Fue casi una cosa que nos puso la vida delante. Cuando él nos propuso contar toda su historia, no dudamos ni un segundo, porque nos parece que es muy necesario dar visibilidad a este tipo de realidades. El mundo audiovisual tiene que construir referentes, es casi una responsabilidad de quienes estamos en esto"

"Lo que no se muestra, no existe", comentan las creadores coincidiendo con Rubén en la falta de referentes. "Hay que enseñarle al mundo que hay un crisol enorme de historias, de realidades, de cuerpos, de paternidades/maternidades, de personas... Queremos que este documental sirva para eso y para abrir camino".

En cuanto a la forma de trabajar con un papá como Rubén, ellas explican que "el proceso ha sido mágico. Todo se ha desarrollado de forma muy horizontal, participando los tres en todas las decisiones y poniendo siempre por delante los intereses de Rubén y Luar. Nosotras vemos esto increíblemente importante: él ha sido el dueño de su historia y nosotras las transmisoras. Al final el proyecto es como una pequeña familia contando su historia. Hemos intentado evocar el espíritu de autenticidad y naturalidad que tienen los álbumes y vídeos familiares que se hacían antes".

Mirando al futuro

Tanto Rubén como Bake y Celia tienen claro que una de las razones por las que han trabajado en 'Papá Gestante' es para allanar el camino a los que vengan después. Rubén hace hincapié en la información que otros papás gestantes futuros podrán encontrar en el documental y, además, resalta que, para que su situación vaya normalizándose, sería necesario que haya "un personal sanitario informado y formado, que sepan tratar con personas trans y que sean capaces de crear espacios seguros. Esto es muy importante, sentir y saber que te ven y te escuchan, que se cree clima de confianza".

También recalca Rubén que ha echado en falta "grupos de preparación al parto o de acompañamiento al embarazo que sean inclusivos, donde se cuide el lenguaje y se contemplen estas vivencias".