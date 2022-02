'Napalm en el corazón' (Anagrama), la primera novela de Pol Guasch (1997, Tarragona) es una obra tan bonita e indescriptible como su título. Pero lo vamos a intentar. Lo primero que hay que decir de ella es que se trata de una distopía ubicada en una zona militarizada, sin referencias temporales ni espaciales. El protagonista es un joven que quiere escapar de allí con su novio, ya que el lugar no le ofrece ni un futuro deseado ni la aceptación de su sexualidad. Y la historia es una huida de ese no-lugar a otro, la esperanza de cambiar de vida.

Respuesta: Es una novela que no quería serlo: la escribí explorando, huyendo del prejuicio y aproximándome a los espacios que me generaban placer y curiosidad. En el resultado late esta forma de aproximarse a la literatura. Si respondo la misma pregunta desde otra óptica, diría que son dos chicos jóvenes que quieren convertir la supervivencia en una forma de vida, que creen que en la huida hay más fuerza que en el bloqueo y que de tanto preguntarse por el día de mañana acaban habitando una temporalidad extraña, donde solamente están ellos dos, donde solamente está todo lo que los rodea.

Ubicas la historia en un tiempo distópico, donde no parece haber futuro para nadie. ¿Qué aportaba a la novela un no-lugar así?

La distopía, siempre digo, es interna: los cuerpos que no encuentran el lugar idóneo para respirar, para vivir. El paisaje, el mundo exterior, no es metáfora de sus sentimientos, sino es la condición material que permite desarrollar un tipo de vida determinada. ¿Qué diferencia hay entre un espacio y el cuerpo que lo habita?

Cuando escribía, sentía que me encontraba en esa fina línea, tan peligrosa, que se abre entre escribir sobre el horror y estetizarlo. ¿Hay belleza en el dolor? Esa es una pregunta que todos nos hacemos, sobre todo desde la creación. No se trata de ofrecer una respuesta, creo, sino de poder explorarla con el mismo dispositivo artístico. En la novela hay belleza porque hay vida y hay dolor porque hay vida.

El amor se abre en la novela como un espacio de pensamiento: ¿el amor salva o el amor condena? De alguna forma, como con otros temas que abre 'Napalm en el corazón', no se trata de llegar a una conclusión maniquea y binaria. El amor es ambas cosas, puede serlo todo. Lo que es interesante es como el mismo concepto toma caminos distintos a lo largo de la novela, según la trama, los personajes o la situación.

Cuando escribía, quería huir del presente. En el sentido que no quería escribir una novela de ideas que se hiciera cargo de temas contemporáneos: yo me quería centrar en la vida de unos personajes y su forma de relacionarse. Pero también es cierto que cuando te centras en narrar la interacción entre unos pocos personajes, aparecen todo tipo de cuestiones que no planeabas ni esperabas, y acabas hablando, también, del tiempo que te afecta.