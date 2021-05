El poder de la diversidad

Visibilidad

Muchas personas escucharon hablar de las personas trans por primera vez gracias a Dana International y, hace solo unos años, ocurrió lo mismo con las personas no binarias. Conchita Wurst, ganadora austriaca en 2016, no fue la primera drag queen de Eurovisión. La divertidísima Verka Serduchka quedó segunda en 2007 representando a Ukrania –con su inolvidable estrella en la cabeza–, el mismo año en el que Dinamarca mandó a la travesti DQ con su tema ‘Drama Queen’. Pero Conchita iba mucho más allá: su identidad de género en seguida se convirtió en tema de debate. No era un “hombre vestido de mujer”, sino una persona donde esas categorías se desdibujaban. Tras su victoria, Conchita se ha convertido en un estandarte de las personas no binarias y de las seropositivas.