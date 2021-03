Proyecto Zarza atrae a los más jóvenes a la zarzuela con historias actuales y música de los maestros clásicos

Cenicienta tenía un vestido rosa con un gran lazo que resultaba un tanto cursi, desfasado, aunque hecho con todo el cariño del mundo por sus amiguitos los animales; y también tenía mucho potencial para convertirse en esa persona que acapararía todas las miradas en el baile del príncipe. Solo necesitaba el cambio de look adecuado. Algo parecido ocurre con la zarzuela, un género que hace algo más de un siglo era LO MÁS, con obras tan populares y con tanto impacto cultural como pueden tener hoy en día 'El mal querer' de Rosalía o 'El Madrileño' de C. Tangana. Pero, ¿podían competir en 2021 'Tú me dejaste de querer' o 'La noche de anoche' con piezas como la jota de 'La Bruja' o la Mazurca de las sombrillas de 'Luisa Fernanda'? Solo si tocas las zarzuelas adecuadas con la varita correcta.