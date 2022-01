Si estos días te has movido al ritmo de las panderetas más allá de los villancicos, es a causa de un grupo de tres jóvenes gallegas que se han propuesto renovar la música tradicional de su terra. Seguro que has escuchado hablar de ellas (aunque no tengas claro cómo se pronuncia su nombre), porque entre los eurofans son de las favoritas para representar a España en Turín, donde se celebrará la próxima edición del certamen de Eurovisión. Pero Tanxugueiras no son solo uno de los grupos más virales del momento: pueden hacer historia llevando la primera canción en gallego al festival europeo de la canción.