Recycled J, uno de los artistas urbanos del momento en España, ha charlado con Yasss sobre su vuelta a los escenarios, su evolución musical o sus orígenes humildes

¿Alguna vez se le ha subido un poco el ego? ¿Cuál es el trabajo que más le ha marcado? ¿Qué pasó con las colaboraciones con Natalia Lacunza y Rauw Alejandro? El cantante madrileño responde

Recycled J (28 años, Madrid) ha vuelto a pisar un escenario teniendo a su público cantando y dándolo todo de pie en la pista, una sensación que tenía muchas ganas de volver a experimentar y que ha revivido de nuevo tras la pandemia en el Teatro Barceló de Madrid gracias al ciclo Cómplices de Vibra Mahou 2021.

Para Jorge, más conocido como Recycled J, poder recuperar la manera de dar los conciertos previa a la pandemia era algo de lo que tenía muchas ganas: "Llevaba sin actuar en Madrid, sin pandemia, ni te lo sé decir, bueno, el último en Madrid fue en el invernadero de Las Ventas hace un par de años, en 2020, en febrero de 2020".

Después tocó en Rivas delante de siete mil personas, pero estas tuvieron que aguantar todo el concierto sentadas, cumpliendo las medidas de seguridad de entonces: "Toda esa parte de la importancia de los visuales, de las luces, de los músicos, bailarines, etc. se perdía un poco en el formato de estar sentado, porque es más como quien está viendo una obra de teatro. Eso nos hizo adaptarnos a un tipo de cosas que bueno, que luego también nos ha beneficiado y hemos aprendido todos de la situación". Con motivo de su último show en Madrid, hemos hablado con el artista y hemos podido profundizar en algunos detalles de su carrera. Además, nos ha dado algunas pistas sobre lo que está preparando.

Pregunta: En septiembre estrenaste tu EP 'Sad Summer', ¿el título hace referencia a cómo ha sido tu último verano?

Respuesta: Sí, el sonido de las canciones en general y la temática digamos que eran un poco tristes y bueno, era un trabajo muy introspectivo, las letras personales y como yo quería que saliese en verano o a final de verano mejor dicho, pues me lo llevé por ahí.

¿Querías que saliese a final de verano por algo en concreto?

No. Bueno, yo no suelo sacar música en verano nunca. Y después de que este año se me habían truncado varios planes de lanzamientos antes, etc. Como en abril fue cuando sacamos 'Hijos de la ruina, vol. 3', para mí fue muy guay, pero a la vez tenía ganas de sacar ese lado más pop y soltar unas canciones así para la gente. Entonces, en un principio empezó como un trabajo que era muy, no desenfadado, pero sí que la intención realmente era que yo quería sacar música. Me había juntado con mucho material y estaba deseando que la gente tuviese también esa parte mía.

¿Hasta qué punto te has involucrado en el proceso creativo de 'Sad Summer'?

A mí siempre y cuando me dejan, me gusta meterme en todo. Cuando empecé en esto, hace años, prácticamente me lo hacía todo menos grabarme, que para eso no tenía conocimientos. Todo: desde buscar las bases cuando no eran producciones como tal y tenías que buscar la prueba en internet, hasta diseños gráficos o vídeos. Pero como todo, al cabo de los años, cuando se fue todo profesionalizando, cada uno se dedica a lo suyo.

Yo no sé de diseño gráfico ni de estilismo, ni sé producir, etc. Pero sí que me gusta empaparme de la gente con la que trabajo, aprender de ellos y que ellos también aprendan de mí y de mi visión. Entonces, pues en este trabajo, por ejemplo, sí que me metí mucho en la parte de los vídeos, tuve la oportunidad de dirigir alguno.

Esto lo hice porque yo quería que fuese un trabajo muy personal. Entonces, antes que decirle a alguien "hazme", a mí siempre me gusta estar encima y, tanto escuchar las propuestas que me hacen, como si yo tengo alguna pues brindarla. Sí que es verdad que dentro del proceso entero no me voy a poner justo a puntualizar en qué cosas participé, pero sí que estuve pringado en todo, desde la edición de los vídeos a la historia audiovisual que hicimos con los protagonistas.

Aunque ahora lo estés petando, vienes de una familia trabajadora, curraste en la frutería de tus padres y estudiaste. ¿Te ha hecho valorar más lo que has conseguido?

Sí, yo creo que cuando te lo dan todo hecho no valoras las cosas de la misma manera que cuando te ha costado esfuerzo y sacrificio lograrlo. Al final, el hecho de dar un gran concierto, que la gente te aclame, que saques un 'drop' de ropa y se venda o que un medio te quiera entrevistar… Todo son cosas que valoro, porque cuando no lo has tenido y te ha costado pelearlo, pues hay que valorarlo.

Pero sea en esta profesión, o sea lo que sea, todo en esta vida hay que valorarlo y todo tiene un esfuerzo y luego una recompensa. También creo que precisamente en este mundo de la música, del show business, del arte o como lo quieras llamar, hay muchas veces que las cosas te caen del cielo y que de repente hoy no eres nadie y mañana eres la más famosa o la persona al momento.

Eso, como no sepas lidiar con ello, se puede volver en tu contra. Y creo que yo a lo largo de mi vida siempre he preferido valorar esas cosas y lo seguiré haciendo.

¿Alguna vez se te ha subido un poco el ego?

A ver, creo que dentro del rap sí que es propio el ego, el yo soy mejor que tú y tú no vales una mierda, etc. Entonces, sí que en épocas a lo mejor en las que me haya podido ir mejor o tal, pues sí que me he podido medir con alguien en particular, pero no tengo que demostrar nada de eso con mi público. Al final, el público es el que te hace estar ahí, ¿no?

Si tú eres un máquina, eres un máquina en tu casa, pero quien te hace estar o te permite llenar sitios o lo que sea es el público. Entonces, el creerme de más con la gente o hacer algún gesto así, pues no, no creo que venga a cuento, es contraproducente.

¿Crees que tus experiencias personales se ven representadas en tu música?

Sí, claro. Al final todo lo que canto son cosas que he vivido o que se viven en mi entorno y yo trato de darles voz o de contarlo como una historia. Sí que hay veces que a lo mejor te tienes que trasladar a otro momento o ponerte en una piel que a lo mejor no se corresponde con lo que estás viviendo, pero quieres hacer una canción así. No obstante, no es lo que suelo hacer.

Si estoy contento hago una canción feliz, si estoy triste la hago así; pero el problema no es hacerla, ya que esto no es como un plato de comida que coges, lo haces y te lo comes. Hacer música es como si te tiraras haciendo un plato de comida durante muchos meses. Entonces, con el paso del tiempo, los ingredientes se te ponen malos, lo que decías ya no es tanto como lo querías decir… Eso sí que me pasa muchas veces, que hago ciertas cosas en un momento puntual y luego, cuando lo veo con perspectiva ya no siento lo mismo, pero tiene que salir.

A lo largo de tu carrera tu registro musical ha cambiado, ¿has sido tú siempre el que ha elegido que esto ocurriera o has sentido presiones de cualquier tipo para hacerlo?

¡No, no! Desde que empecé (bueno al principio no tanto porque no tenía tampoco los mismos conocimientos ni las mismas miras) siempre me ha gustado ir un paso más allá y probar. Si me ha gustado el flamenco pues he buscado a un tío que cante flamenco y le he dicho: "Vamos a hacerlo". Pero sí que si hay música que escuchó y me gusta pues pienso: "Joder, yo quiero hacer esto" y de esta manera salgo de mi zona de confort.

Sí que es verdad que cuando me he juntado con gente pues vas variando en este tipo de cosas, ya sea con productores, con creativos o con lo que sea. Por ejemplo, cuando conocí a Selecta me metí mucho más en ese mundo de la electrónica y de cómo mi voz estaba tratada y de otro tipo de ritmos. Lo que no quiere decir que antes de eso yo no utilizase herramientas como el autotune.

Considero que al final eres parte de aquello de lo que te rodeas. Por ejemplo, cuando me junto con Natos y Waor en Hijos de la ruina ellos son rap y hacemos ese sonido más oscuro, y si a lo mejor hago un reguetón con Selecta pues no tiene nada que ver con el que hago con otro productor.

Hace unas semanas participaste en el Rap Sin Corte de Foyone y hemos visto a streamers (incluso Ibai) reaccionando a este vídeo, ¿qué nos puedes contar de esta experiencia?

Para mí fue un honor, la verdad. De primeras, cuando me lo dijeron, me hizo gracia, también me apetecía sacar esa parte más 'raper' y el elenco que nos juntamos allí fue un orgullo. Hacer un 'safer' en el que juntas a tanta gente y que contaran conmigo fue perfecto. Si encima tengo la oportunidad de cerrarlo, pues más guay aún.

A parte de la gente que hay, que es tanto gente de la nueva escuela como gente que hemos escuchado cuando éramos más pequeños y con la que hemos crecido, es también muy guay el hecho de saber que te dan la oportunidad de en 20 segundos enseñar esa faceta. Además, a nivel números y todo eso fue muy bien y yo me alegro mucho por el Foyone.

Si te tuvieras que quedar solo con un trabajo tuyo, ¿cuál sería?

Creo que 'Oro rosa' porque es mi primer disco en solitario, es mi primer álbum como tal. Tengo muchas referencias que han marcado un antes y un después, ahora por ejemplo 'Sad Summer' considero que es el trabajo que mejor suena, que más completo es a nivel audiovisual y de letras; pero no por ello va a marcarme más que un trabajo que me tiré haciendo dos años como fue 'Oro rosa' o una propuesta que fue más atrevida en su momento como 'Superpoderes'.

'Oro rosa' sí que marcó un antes y un después en mi carrera, al igual que en el rap español y lo que se hacía en ese momento por la estética infantil, sin complejos y sin miedo que me marcó para hacer todo lo siguiente.

¿Qué pasó con las colaboraciones de Natalia Lacunza y Rauw Alejandro?

Nada, pues hay canciones que salen y canciones que no salen. O sea yo tengo muchas canciones mías que no han salido y que no saldrán nunca por desgracia. La gran mayoría no es porque no fuesen buenas, es el momento.

Tengo canciones que he estado haciendo este último año de más rap o más trap y no me planteo sacarlas ahora porque vengo de 'Sad Summer' y lo siguiente que haga quiero que continúe en cierta manera por esa línea, aunque estoy trabajando en muchas cosas distintas.

Entonces, si eso me pasa a mí, cómo no me va a pasar con terceros, que tengo que depender de su proyecto y de lo que está haciendo esa persona en ese momento. Así que, esto es normal que pase, sobre todo si se enfría o se deja pasar el tiempo.

¿Nos recomiendas alguna canción que no puedas sacarte de la cabeza o algún artista que estés escuchando últimamente?

El último disco de Enry-K me gustó mucho.

¿Qué le dirías a la gente joven que está empezando en la música?

Que hagan las cosas sin miedo, que no se preocupen por el qué dirán, que cada vez hay más medios para hacer las cosas, tanto a nivel audiovisual como para grabar, como de gente que esté metida en la movida.

Es algo que de hecho está de moda y que a todo el mundo le mola y que quien no sabe de una cosa, sabe de otra, entonces pues que se rodeen de buena gente y que a por todas.

¿Nos puedes adelantar algo de lo próximo de Recycled J?