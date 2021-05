Desde su nombre real hasta su canción 'Perra', un himno feminista: curiosidades sobre Rigoberta Bandini

Su tema 'Perra' se ha convertido en un himno feminista, ya que muchas mujeres se han sentido identificadas con el mensaje que lanza

Paula Ribó antes de ser cantante ha trabajado en múltiples ocasiones como actriz de doblaje

Antes de debutar en solitario, Rigoberta Bandini había formado parte de algunos grupos de música underground

Rigoberta Bandini, es prácticamente imposible que no hayas escuchado o leído su nombre en los últimos meses y es que esta barcelonesa es sin duda, aún sin haber lanzado siquiera su primer disco, una de las artistas del momento. Tiene más de 450.000 oyentes mensuales en Spotify, ya que consiguió conquistarnos de la noche a la mañana.

No todo lo que llegó con el confinamiento de marzo de 2020 fueron malas noticias, ya que también pudimos escuchar por primera vez uno de los temas que lanzaron a la fama a Rigoberta Bandini: 'Too Many Drugs'. Una canción que más tarde escuchamos por todas partes, por ejemplo, en la serie 'Veneno' o en una de las listas de reproducción de Spotify que recomendó C. Tangana.

"Me gusta que la música haga llorar y bailar a la vez", escribe Rigoberta en su biografía de Instagram y está claro que esto es algo que se ha tomado muy en serio a la hora de componer sus canciones, el ritmo de la música electrónica que predomina en sus canciones no puede ser más bailable, pero si te fijas en la letra, posiblemente te sientas tan representada que te den ganas de echar alguna lagrimilla.

¿Quién se esconde detrás de Rigoberta Bandini?

El nombre Rigoberta Bandini no nos suena muy catalán y es que este no es el verdadero nombre de la cantante, sino un pseudónimo. En realidad, ella se llama Paula Ribó y su nombre artístico se debe a la mezcla del nombre de Rigoberta (que simplemente se le vino a la cabeza sin ningún motivo y le gustó) y del apellido de Arturo Bandini (personaje central de una novela de John Fante de la que es muy fan).

Paula Ribó, nació en Barcelona en el año 1990, pero cuando se sube a un escenario se convierte en Rigoberta Bandini. La catalana lleva componiendo y tocando la guitarra desde que era muy pequeña, con tan solo 9 años aprendió a tocar este instrumento y acto seguido comenzó a componer sus propias canciones.

No obstante, no ha sido hasta el año pasado, 2020, que Rigoberta publicó su primer sencillo en solitario, aunque ya había probado suerte en el mundo de la canción formando parte de grupos como The Kardoshians o The Mamzelles, junto a Bárbara Mestanza y Paula Malia.

Antes de ser cantante ha sido actriz de doblaje

El cine y la música son dos de sus grandes pasiones y Ribó se ha podido dedicar a ellas durante años, ya que ha sido actriz de doblaje y ha puesto voz a muchos personajes que seguro te sonarán: ha sido la voz de Shailene Woodley en la saga 'Divergente', la princesa Mérida en 'Brave' y Wendy en 'Peter Pan: La Gran Aventura'.

Sin embargo, posiblemente uno de sus doblajes más sorprendentes sea el primero que hizo cuando empezó a trabajar en ese mundo: le puso voz Caillou cuando tenía unos siete años.

Además de cantante, Paula Ribó es actriz, directora de teatro, compositora, escritora de obras de teatro e incluso tiene publicada una novela que se titula 'Vértigo'.

Dos canciones que se han convertido en himnos

La catalana ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida profesional, en lo personal (no sabemos cómo) también la ha dado tiempo a ser madre, pero si pensamos en ella seguro que hay dos canciones que son lo primero que nos viene a la cabeza: 'In Spain we call it Soledad' y 'Perra'.

Con estas canciones, la catalana ha conseguido representar a una generación, ha querido apropiarse del insulto 'perra' con el que a menudo se ataca a las mujeres y reinventarlo desde un punto de vista feminista. "Esto de nacer mujeres en el tiempo de Despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear", la letra de 'Perra' se ha convertido en un himno feminista que han cantado muchas mujeres buscando sentirse libres.

