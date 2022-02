Posiblemente ya la hayas visto, pero por si eres uno de esos pocos que todavía no han tenido un rato para encender el ordenador, entrar a Netflix y disfrutar de 'A través de mi ventana' te hacemos un resumencito (sin spoilers) de la peli. Esta transcurre en un barrio de Barcelona y trata sobre la historia de amor que surge entre dos adolescentes con vidas muy distintas.

Raquel lleva muchísimo tiempo enamorada de su vecino (Ares), un joven de una familia muy adinerada al que observa desde su ventana. Fantasea con estar con él e incluso escribe sobre ello. No obstante, a pesar de estar profundamente enamorada de él, no se atreve a dar el paso de revelarle sus sentimientos. Sin embargo, todo cambia cuando él descubre su contraseña del wifi: "¿Te crees que no sé lo de tu pequeña obsesión conmigo?", pregunta Ares a Raquel en el tráiler del filme.