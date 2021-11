The Parrots: "Nuestra generación ha encadenado ser becario durante años por 300 euros y encima se quejan de nosotros"

The Parrots es la banda de rock de Diego García y Álex de Lucas (quizás este último te suene por su faceta como actor, sobre todo si has visto 'Paquita Salas'). Cinco años y una pandemia después, acaban de publicar su segundo álbum. Lleva por título 'Dos' y en él se puede percibir la evolución de un grupo que sigue fiel a su rollo británico y noventero pero añade nuevas influencias y matices a su sonido.

Álex: El grupo que somos hoy no habría podido ser si no fuera por ellos, porque al principio, a mí personalmente Gabi me dejaba su bajo, su ampli... todo. Nos cuidaron un montón, sobre todo cuando empezamos. Así que tocar con ellos será increíble.

Álex: La repercusión de la canción ha sido brutal. Pucho ha hecho esto con un grupo que no es para nada su estilo y que no somos un nombre tan grande como los artistas que aparecen en ' El Madrileño ' y eso es muy guay. Siempre que la tocamos en concierto a la peña le mola un montón la canción y corea el estribillo.

La canción que abre vuestro disco se llama 'You work all day and then you die', (Trabajas todo el día y después te mueres), ¿es esto una metáfora o una realidad?