Tom Hiddleston está encantado con el género fluido de Loki: "Era así en la mitología"

Tom Hiddleston es el actor del momento gracias a la serie 'Loki' , estrenada el pasado 9 de junio en Disney +. En ella se contará lo ocurrido con este personaje tan peculiar tras robar el Cubo Cósmico. El actor estadounidense interpretó a este personaje por primera vez en la película 'Thor', que hasta ahora no había tenido la oportunidad de protagonizar su propia trama.

¿Qué es el género fluido?

Una persona de género fluido no se identifica con una sola identidad de género , sino con varias. Lo más común es una persona que se mueve entre lo masculino y lo femenino, pero no tiene por qué ser solo así. Fluye entre los géneros identificándose temporalmente con uno de ellos o, incluso, con ninguno.

Identificarse como una persona de género fluido no tiene nada que ver con la orientación sexual, sino con la expresión del género, de cara a cómo te percibe la sociedad. Y tampoco es lo mismo que las personas que se identifican como género no binario, esas personas que no se sienten identificadas con los géneros tradicionales (masculino y femenino).