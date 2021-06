'Una perra andaluza', una serie rodada sin presupuesto en Andalucía que retrata la diversidad de los jóvenes

¿Están los más jóvenes de lo más perdidos en la vida o es que tienen las cosas mucho más difíciles que sus padres y eso hace que, aunque tengan claro lo que quieren, no tengan ni idea de cómo conseguirlo? Pablo Tocino, creador de la webserie 'Una perra andaluza', cree que las generaciones más jóvenes "estamos perdidos, y es normal si cuando pensamos en el futuro tenemos muy pocas certezas y muchas dudas. Y desde luego las certezas que hay no pintan un futuro muy halagüeño". En su última creación presenta a un grupo de gente que intentan sobreponerse a crisis existenciales atravesadas por la precariedad y la opresión.

La idea de 'Una perra andaluza' surgió antes de que la pandemia de coronavirus pusiera nuestras vidas en pausa y frenase, o directamente destruyese, muchos proyectos artísticos. Con un presupuesto cero, superar un contratiempo como este con tanto trabajo ya avanzado fue un verdadero hito. Pero, como dicen en la misma serie, "caminante no hay camino, se hace camino al cagarla”. Que las cosas no salgan bien no es excusa para no seguir adelante. Esta es la mayor lección que nos podemos llevar de esta historia.