"No estáis soles, pregonad vuestra sexualidad cuando estéis preparados": seis jóvenes orgullosos comparten su historia

No es una frase hecha, es lo que siempre hemos defendido y en lo que verdaderamente creemos: el Orgullo es todo el año. En Yasss trabajamos por la igualdad y aplaudimos la diversidad en cualquier ocasión, pero eso no quiere decir que vayamos a pasar de puntillas por una de las fechas más importantes del calendario, el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ .

Celebramos el Orgullo con seis personas LGTBIQ+

Adolfo tiene 29 años y es nuestro Community Manager. No solo es el mejor entrevistador de celebrities a través de Instagram, sino que también es una persona homosexual que vive abiertamente su orientación sexual. Adolfo supo que era gay cuando empezó el instituto y no tardó mucho en entender lo que le pasaba: "fue el primer gran cambio de mi vida", nos confiesa en el vídeo. Por el contrario, Lidia , investigadora manchega de 30 años, tardó un poco más en ponerle nombre a lo que ella sentía ya que la falta de referentes le dificultó entender qué era lo que la estaba pasando, "encontrar una palabra para ello".

Por su parte, Ethan , se dio cuenta con tan solo cinco años de que "algo no iba bien" con su identidad de género y de no era como sus amigas chicas. Ahora, con 27 años, se muestra feliz siendo un hombre trans (¡y quiere ser actor!), y ha compartido, desde la honestidad, el largo proceso que ha vivido y por qué tardó tanto en contárselo a su familia.

Siguiendo con Pedro, también conocido como Pelloque en las redes sociales, tiene 25 años, es interiorista, y explora su identidad a través del drag y el personaje femenino con el que da rienda suelta a su pasión: el maquillaje. Al igual que Megane , artista madrileño de 23 años, que también expresa su género no binario a través de su aspecto físico. En su caso, se dio cuenta de su verdadera sexualidad hace un par de años y, aunque reconoce que eso no lo cambió todo, sí que empezó a ver las cosas de otra manera: "es un aprendizaje que nunca acaba", explica.

Mi sexualidad no era ningún secreto, pero sí que era importante que yo lo verbalizara

Por último Juani, de 32 años, también se siente orgullosa de ser una mujer trans, queer, bisexual y ambibollera. Esta científica, investigadora e informática cuántica, trabaja activamente para visibilizar a las mujeres en el mundo de la ciencia. En su caso, entender su identidad de género "fue un momento de liberación", comparte. "Me ha traído muchísima felicidad".

La primera manifestación del Orgullo en España y su importancia hoy en día

Cada año, durante el mes de junio se reivindica la diversidad, la igualdad de derechos y la protección de este colectivo . De esta forma, junio se convierte en el mes del Orgullo; en un mes también de homenaje a todos los muertos, encarcelados y agredidos por pertenecer a esa comunidad y en un recordatorio para no olvidar la violencia a la que todavía se sigue viendo sometida. Porque sí: este colectivo sigue sufriendo discriminación e intolerancia. En el caso de España, según un estudio publicado el mes pasado por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE, el 41% de las personas encuestadas afirmaron haber sufrido acoso el último año por su orientación o identidad sexual . Además, el 8% afirmó también haber sido víctima de ataques físicos o sexuales en los cinco años anteriores a la elaboración de este informe.

Un año después de Stonewall, en 1970, y después de que llegase a nuestro país lo que estaba pasando en EE.UU. con los derechos de este colectivo, activistas como Armand de Fluvià y Francés Francino crearon en la clandestinidad el Movimiento Español de Liberación Homosexual , la primera organización activista del país. Según explica Tigrillo en Instagram, el MELH evolucionó al Front d'Alliberamente Gai de Catalunya que, el 26 de junio de 1977 , tras la muerte de Franco y las elecciones democráticas celebradas, convocó la primera manifestación del Orgullo en Barcelona para exigir la derogación de la Ley de Peligrosidad Social, que aún seguía vigente. Hay que recordar que, durante la dictadura franquista, las personas del colectivo LGTBIQ+ no lo tuvieron nada fácil ya que existían leyes por aquel entonces, como la de Vagos y Maleantes, o la de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que penaban la homosexualidad con hasta cinco años de cárcel e internamiento en campos de concentración para homosexuales.

No te pierdas sus historias. Únete a la celebración del Orgullo conociendo las historias personales de aquellos que no lo tuvieron tan fácil solamente por no cumplir con las normas sociales de lo que debe de ser un hombre o una mujer y a quién debe amar cada persona. Feliz Orgullo y feliz diversidad.