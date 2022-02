"Tendré 300 y pico mil euros , pero ni siquiera porque el hachazo que me va a meter dentro de ocho meses Hacienda... Igual me quita 70.000 euros u 80.000 euros", confesaba el streamer, que añadía: "Gano mucho, pero no gano tanto. O sea, es una barbaridad y obviamente tengo una suerte brutal de poderme dedicar a todo esto [...] Pero, quiero decir, os imagináis mucho más de lo que realmente es".

Ha explicado que tienen un acuerdo especial y que su editor no tiene un sueldo fijo, sino que cobra un salario base de 1.000 euros y luego un plus según el número de visitas que tengan sus canales, ya que él considera que es bueno haciendo directos largos, pero que no se maneja tan bien en formatos cortos y piensa que el éxito de sus vídeos en YouTube se debe a la pericia de su editor: "Si él es muy bueno haciéndome contenido, haciendo buenas miniaturas... Cobra más. Él no cobra un sueldo, no cobra 1.800 euros al mes, él cobra en función de lo bien que haga su trabajo".