Por la pandemia del coronavirus estuvimos más tiempo del que nos habría gustado sin ni siquiera poder salir de nuestra comunidad autónoma y es por eso que tenemos tantas ganas de viajar. No obstante, muchas veces nuestro mayor impedimento a la hora de hacerlo es el hecho de no disponer del dinero necesario para ir a todos los países que nos gustaría visitar.

El sueño de este joven podría ser el de muchos otros a los que, como a él, les encanta viajar y conocer nuevos lugares. Pues bien, ha sido precisamente por eso que tras volver del último país que le quedaba por visitar, Arabia Saudita, en 'CNBC' le preguntaron cómo había conseguido financiar todos sus viajes desde hacía diez años. Este es el gran misterio de Binsky, el cual ya no volverá a ser una incógnita nunca más.

Drew ha viajado a todos los países del mundo, 197 territorios en diez años. ¿Cómo una persona con 30 años puede permitirse vivir de esta manera? Pues bien, el joven ha explicado que, además, él no era una persona rica que pudiera viajar por el mundo sin necesidad de trabajar porque hubiera heredado o sus padres tuvieran una gran cantidad de dinero.

Todo empezó un poco por casualidad. Durante su tercer año de universidad viajó a Praga para estudiar allí, ese fue su primer viaje. Más tarde, vivió durante dos años en Corea del Sur, donde se ganó su primer sueldo siendo profesor de inglés, 2.000 dólares al mes y no tenía que pagar alojamiento. Además, fue en ese momento cuando abrió el blog de viajes gracias al cual se haría famoso.

Fue también al lanzar este blog cuando se propuso visitar todos los países del mundo. Algo que conseguiría en menos de diez años gracias, en gran parte, al dinero que gana en las redes sociales. Tras el blog, llegó el canal de YouTube y, aunque al principio no ganaba dinero con los vídeos que subía a esta plataforma, poco a poco se fue dando a conocer y generando miles de euros.

A día de hoy gana entre 20.000 y 40.000 euros mensuales gracias a YouTube. No obstante, todo este dinero no lo recibe exclusivamente él, ya que en su "empresa" trabajan 23 personas. No obstante, también colabora con marcas, gracias a las cuales gana unos 15.000 o 30.000 dólares más por vídeo.