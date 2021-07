Una cadena española de supermercados ofrece más de 200 puestos de trabajo con un sueldo mínimo de 1.300 euros

Como cualquier empresa, Mercadona también exige una serie de requisitos a sus trabajadores. Los requisitos exigidos para cada puesto varían; no obstante, para ser personal de supermercado, que en la oferta con más vacantes, se exige a los que envíen su currículum que su nivel mínimo de estudios sea la Educación Secundaria Obligatoria, que tengan capacidad de comunicación y trabajo en equipo, motivación para aprender y orientación por el servicio al cliente.

Si tras leer los diferentes salarios te interesa alguno de los puestos que ofrece Mercadona, lo único que tienes que hacer es entrar al portal de empleo del supermercado y comprobar si hay alguna oferta que se adapte a tus necesidades, por cercanía al lugar donde vives, tareas a realizar, etc.

Para encontrar el puesto que estás buscando no es necesarios que bucees por toda la página web, ni mucho menos, ya que las ofertas de Mercadona se pueden filtrar por tipo de contrato, tipo de oferta, localidad o jornada laboral , ya que esta puede ser completa o parcial, que suele ser de fines de semana.

No obstante, en el caso de que la oferta a la que apliques tenga un horario de jornada parcial, esto querrá decir que es de 15 horas semanales, con una retribución de 502 euros brutos al mes, o 20, ganando 669 euros brutos.

Si necesitas el dinero y no quieres dejar pasar estas ofertas de empleo, pero crees que te va a ser imposible compatibilizar el estudio con el trabajo, atento. No todo el mundo puede permitirse el compaginar sus estudios con un trabajo, porque estudiar una carrera ya es una ocupación a tiempo total para muchos. En el lado opuesto, también hay muchos estudiantes que desearían tener un trabajo pero no lo encuentran. Y es que la cifra de paro juvenil en España es, ahora mismo, una de las más altas de la Unión Europea.