Trabajos de fin de semana por más de 600 euros al mes: las empresas que los ofrecen en España

Compaginar los estudios con un trabajo en una tarea de lo más complicada, sobre todo si ambas tareas las llevas a cabo de manera presencial. No obstante, en estos casos puede ser muy útil buscar un trabajo de fin de semana, ya que al ir a clase entre semana disponemos de más tiempo los findes para poder trabajar.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no todas las funciones ni todos los cargos de los que disponen estas empresas pueden realizarse los fines de semana, así que los empleos que priman en estos casos suelen ser los de vendedor y mozo de almacén.

En cuanto a los requisitos que pide Primark para trabajar en sus tiendas. Estos no son nada concretos, tan solo exigen tener cierto gusto por la moda, saber trabajar en equipo y disponer de flexibilidad. Además, antes de empezar a trabajar, Primark ofrece formación en conocimiento de producto y composición de escaparates para que el hecho de no haber trabajado nunca antes en este sector no sea ningún problema.