El sueldo perfecto existe y no es multimillonario, según un estudio

Esto es algo muy subjetivo y que varía en función del puesto que ocupes dentro de una empresa, el oficio que tengas o muchas otras cuestiones. No obstante, ¿alguna vez has pensado cuál sería para ti el sueldo perfecto? Puede que hayas soñado con ser millonario, ganar tantísimo dinero que puedas trabajar durante algunos meses y olvidarte para siempre de las preocupaciones económicas… Pero este no sería el salario perfecto, según un estudio.