Trabajo de ensueño: ofrecen 100.000 euros al año por cuidar de una isla privada en Bahamas

La crisis sanitaria no ha sido únicamente una crisis de estas características, sanitaria, sino que también ha derivado en una económica, ya que muchas empresas se han visto obligadas a cerrar como consecuencia de las restricciones y muchos empleados han perdido sus puestos de trabajo. Esto ha afectado sobre todo a algunos sectores como, por ejemplo, la hostelería o el turismo.

No, no estás soñando, esta oferta de empleo es real y vivir en una isla privada en las Bahamas puede ser tu próximo trabajo si cumples todos los requisitos y eres finalmente la persona seleccionada. Además, por si no fuese suficiente aliciente lo de trabajar en las Bahamas de cara al veranito, el sueldo por cuidar de esta isla es nada más y nada menos que de 120.000 dólares brutos al año, es decir, unos 100.000 euros.