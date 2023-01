Tini Stoessel: “Cuando empecé era difícil hacer reggaetón siendo mujer y estoy orgullosa de la música que hago”

Cuando arranqué mi carrera profesional centrada en el punto al cual quería ir y con mi estética definida era raro sacar una canción de reggaetón siendo mujer. No se escuchaba mucho, pero, por suerte, es muy lindo ver a mujeres hoy en día cantando lo que quieren y sintiéndose libres. He aprendido mucho en el proceso de hacer música y es hermoso poder hacerla con mujeres y hablar libremente de lo que queremos. En otro momento no lo hubiese dicho, pero estoy muy orgullosa de la música que hago.

Ambas. Un artista se va encontrando en el camino dependiendo de las cosas que vaya viviendo. Ahora mismo no soy la cantante que era con quince años y he tenido que ir tomando decisiones con respecto a mi carrera a raíz de las cosas lindas y no tan lindas que he ido experimentando a lo largo de mi trayectoria. Toda la vida no puedo hacer las mismas canciones y los mismos videoclips.