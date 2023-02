Mónica Naranjo está on fire. Y no solo por su nueva melena rubio platino, sino por su participación en el 'Benidorm Fest 2023' que está dando mucho de qué hablar. La cantante se ha estrenado este año como presentadora del festival de dónde saldrá el representante de España en Eurovisión y lo ha hecho por todo lo alto: con actuación y cambio de look incluido. Hemos tenido la oportunidad de hablar con ella para que nos cuente sus impresiones tras el "momentazo" que protagonizó en la gala y cómo está viviendo toda esta experiencia.