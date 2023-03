Emi Huelva habla del duelo por la muerte de Elena: "Quiero visibilizar la figura del hermano"

Desde que murió Elena Huelva , el pasado 3 de diciembre de 2023, Emi tomó la decisión de no quedarse en casa (excepto los días que es inevitable, sano y necesario). Tal y como hacía su hermana, Emi se viste, se peina y se maquilla para acudir a todos los eventos que su salud (mental, en este caso) le permite, no sólo para seguir con la lucha de la investigación contra el cáncer que lideró Elena, sino también para distraerse, "conocer gente" y tratar de aliviar un poco su pena.

Allí la hemos entrevistado para saber cómo se encuentra la familia : "En casa estamos, pues, depende del día. Yo intento ir a muchas cosas, a donde me apetece y, al final, eso es lo que me hace seguir. Mi hermana iba a todo lo que podía y yo, que tengo salud, intento hacerlo por mí y por ella", ha dicho para Yasss en exclusiva.

"Lo que intento es dar voz a esa postura del hermano, que no siempre se tiene tan en cuenta, y sé que mucha gente que me sigue y que lee lo que escribo o lo que comparto de mi hermana y cómo la recuerdo se siente identificada conmigo y eso me llena", ha explicado, satisfecha.