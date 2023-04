Enfrenta la vida con una risa de lo más contagiosa y lleva su tierra, Murcia, por bandera. Dos cualidades que han permitido a Xuso Jones huir de la parte más amarga de su profesión. Pese a los numerosos compromisos laborales que tiene en Madrid, vive en su ciudad natal para huir de la cara B de su profesión: "Decidí no mudarme para tener buena salud mental" , cuenta. Aún así, confiesa que se siente un privilegiado y asegura que no tiene razones para quejarse.

Pero no es el único mundo en el que se ha desarrollado Xuso. Ha publicado un libro, El Método Jaspao, y también hemos podido verlo en programas de televisión tan conocidos como 'Masterchef Celebrity', 'La Voz' o 'Tu cara me suena'. Experiencias que no le importaría repetir en algún reality de Telecinco: "Todos los realities donde se pase bien y haya risas, ahí quiero estar yo, que me llamen", pide el murciano. Actualmente, está centrado en su carrera como creador de contenido, que le valió una nominación el pasado año a 'Mejor vídeo del año' en los premios 'For you fest' organizados por Tik Tok, y en su podcast junto a Ana Brito, 'Poco se habla'.