Lola Índigo despliega las alas de ‘El Dragón’, el tercer disco con el que comenzará una gira por toda España y en otros países

Lola Índigo: “Hay gente que tiene un don natural y yo he tenido que aprender todo lo que sé”

Este nuevo disco cuenta con “la balada de Lola Índigo”, esa en la que repasa todos sus traumas y le canta al momento más difícil de su carrera

Todo lo que toca lo convierte oro. Canción que publica, temazo que no para de sonar en discotecas. Lola Índigo es la Reina de Midas de la industria musical española y dueña y señora de la música urbana. Tal y como ella misma dice, “es la niña, la bruja y el dragón”.

No obstante, en su tercer álbum de estudio, que cuenta con un sonido “espacial y que pega fuerte en el pecho”, la de Granada va un paso más allá y regala a sus fans su composición más íntima hasta la fecha: ‘El Dragón’. “Amar la música es tener todos los días ganas de dejarla y nunca hacerlo”, confiesa en su entrevista más sincera en pleno centro de Madrid en el Hotel UMusic donde vive las horas previas al lanzamiento y se muestra más entusiasmada que nunca.

-¿A qué suena esta nueva era?

Suena al espacio exterior, tiene un sonido súper atmosférico, envolvente y pega fuerte en el pecho.

-Del 1 al 100%, ¿cuánto de autobiográfico hay en las nuevas canciones?

Cien. Hasta he dejado la última canción [‘El Dragón’] para hablar de todos mis traumas, que dicen que ‘es la balada de Lola Índigo’, LA balada. Cada cachito de esa canción habla de un trauma diferente y si se escucha con atención todo se dan cuenta: cómo sin llamar a la puerta se me abrieron las de la industria musical y nadie me enseñó a moverme en ella.

A veces he tenido tanta ansiedad que he pensado en mandarlo todo a la mierda, montar una escuela de baila y a chuparla. Sin embargo, creo que amar la música es tener todos los días ganas de dejarla y nunca hacerlo.

-¿Lola Índigo ya está pensando a qué sonará su música en el futuro?

Sí porque tengo la costumbre de no haber terminado un disco y estar haciendo ya el siguiente. Me sale solo, de verdad. Mis fans dicen que hilo mucho uno con otro y yo les digo que todo eso soy yo: soy la niña, la bruja y el dragón.

-Lola Índigo es un proyecto en equipo, ¿me contarías una decisión que no te gustase o de la que estuvieras en contra y al final saliera bien?

De esas hay pocas, eh (risas). No sabría decirte porque normalmente soy yo la que se tiene que pelear por convencer a los otros. Por ejemplo, con ‘La Santa’ me tuve que pelear con ‘las gentes’ que dicen ‘esto no suena en radio’, ‘esto es muy duro’ y tal… Pues ‘La Santa’ es del Albahicín, una canción que tiene mucho de mi personalidad y soy yo haciendo lo que me gusta: escribir.

-Notas la evolución profesional en tu carrera, ¿verdad?

Obvio. Lo digo siempre: no soy la misma cantante de hace cinco años porque sino no estaría aprendiendo nada. Tampoco la misma persona. Es algo que con los ‘haters’ me tiene muy tranquila porque les voy a demostrar que mañana seré mejor lo que soy hoy.

Cuando entré en ‘Operación Triunfo’ no llevaba tiempo suficiente cantando, ¡nada y menos! Se me puso la oportunidad por delante y tuve que aprender a hacer las cosas. Hay gente que nace con un don natural y yo, sin embargo, he tenido que aprender todo lo que sé. Estoy muy orgullosa de eso. Soy adicta a aprender.

-¿Y cuál es tu último aprendizaje?