Nya de la Rubia, de cantar al urbano a sentir la llamada del flamenco: “Me he sentido frustrada en muchas ocasiones”

Eso es muy complicado de responder… Cada artista tiene algo especial y único. En mi caso, creo que la clave es hacer una fusión de muchos géneros y eso se puede encontrar en todas mis canciones, mi forma de hablar y mi forma de expresarme. También empodero mucho a la mujer en todos mis trabajos, hablo de mi vida, anécdotas, situaciones… Encima del escenario soy todo un terremoto y lo doy todo con el público. Es un show que no sigue siempre una misma línea.

La pasión por la música, que es muy complicada y tiene que amarse mucho para seguir en ella. Lo mejor es no ponerse objetivos muy altos y disfrutar de cada segundo que nos regale la vida. Para mí, la música también es terapia y lo demuestro con mis letras.

Triunfar no es tener muchos seguidores ni llenar un estudio, es disfrutar con el público y amar a lo que te dedicas

No lo sé, la verdad. Siento que siempre se ha valorado porque es algo muy nuestro y algo que solo podemos sentir nosotros. Noto que fuera de España se valora muchísimo y ahora más, tal vez por las fusiones que se están realizando.

En mi caso, fue a los 20 años cuando valoré el flamenco y todo el arte de Andalucía. Escuchaba otros géneros hasta que me metí en una cueva flamenca en Madrid y todo cambió. Mi madre me cantaba coplas cuando era pequeña, pero en aquel momento yo no lo ponía en valía.