Ptazeta, sobre el 'Pinkwashing' en la industria: "Me la suda que pongas una bandera, enséñalo en el colegio"

Ptazeta brindó una entrevista exclusiva en Yasss en donde opinó sobre el panorama actual en la industria en relación al colectivo LGTBI

Hizo un análisis sobre el 'Pinkwashing' y brindó su opinión sobre lo que es un activismo real en la industria y la sociedad

La joven canaria de 25 años es un referente LTGBI en el mundo de la música urbana y ha abierto caminos

En vísperas del Orgullo, salen a flote términos que para muchas personas aún son desconocidos y uno de ellos es el 'Pink Washing' o "lavado rosa". Este concepto se ha expandido a lo largo de los años, ya que se trata de las famosas "promociones" o estrategias de comunicación que realizan muchas compañías, marcas o figuras para difundir un mensaje de inclusión durante el mes del Orgullo, para ganar audiencia o una reputación, en lugar de tener intenciones reales sobre la causa.

Para ilustrar, en reiteradas ocasiones hemos visto marcas que empiezan a colorear sus logotipos durante este periodo del año, con la intención de "enviar un mensaje inclusivo" en la sociedad, pero por un periodo corto de tiempo.

Ante esta realidad, Ptazeta, la rapera canaria y referente LGBTI+ dentro del mundo de la música urbana, "se ha mojado" y ha brindado su opinión al respecto en Yasss, sobre esta realidad que ocurre cada mes de junio, no solo en la industria de la música, sino también en otros aspectos de la sociedad.

"Sí pasa, pero pienso también que son promociones gratis. Sé de personas que no forman parte del colectivo y abanderan el colectivo y eso no es malo porque nosotros nos tiramos piedras sobre el mismo tejado. Si nosotros hablamos de la inclusión me encantaría que un cantante hetero de reguetón o una cantante que salga con la bandera y que apoya".

"Yo en una gay Pride lo que mas me llena es, si hay mucha gente del colectivo, pero a mi me llena ver a una familia, a mi me llena ver a un padre junto a su mujer y sus dos hijos frente a una charla del LGTBI en una marcha del Orgullo, me encanta, entonces, mientras no me faltes el respeto ni hagas cosas que no tienen sentido, yo perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer, hablar todas las personas. Para mí todo suma".

"Me la suda que pongas una bandera, enséñalo en el colegio"

En este contexto, la joven de 25 quien ha hecho colaboraciones con Bizarrap, Aitana, Lola Índigo y más artistas del rubro, manifestó lo que es el verdadero activismo para ella y qué es lo que realmente piense que se debe hacer para educar a una sociedad más inclusiva.