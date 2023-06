Villano Antillano, sobre la posibilidad de que gobierne un partido conservador en España: "Estaríamos en retroceso"

Villano Antillano se dio a conocer tras protagonizar la Session 51 junto a Bizarrap

Tras alcanzar el éxito, la de Puerto Rico emprende una gira europea con la que intentará seguir conquistando países del mundo

Además de por su música, la artista es aplaudida por sus alegatos construidos desde el activismo y a favor del colectivo LGTBIQ+

Desde que Villano Antillano estuviera en el foco mediático por protagonizar la ‘Bzrp Music Sessions, Vol 51’ y acarrear millones de críticas positivas con ella, no hay festival que se le resista ni artista lo suficientemente comprometido y valiente para colaborar con ella. Eso sí, el mundo la ha endiosado por su evidente talento musical y también por su mensaje, que es más necesario que nunca.

La de Puerto Rico nos cita en un céntrico hotel de Madrid junto a su grupo de amigas, fieles y leales que la acompañan en cada viaje pues cree en su cariño y confianza. Juntas despiertan un ambiente cercano y dejan claro que sus palabras no son de postureo sino un compromiso de verdad. Puro. Su equipo nos habilita una barra con luces de neón para que la conversación sea más cercana, tanto que pide que la llamemos por su nombre de pila: Villana.

Villana es puro fuego, es Aries. Incluso deja bien claro durante el transcurso de la entrevista que solo ella es la protagonista de lo que está experimentando. No duda en sacar la Aries y, por tanto, el fuego que lleva dentro para alzar la voz a favor del colectivo, en contra de los mensajes ultraconservadores y poner en valor su música, eso de lo que tanto presume y le ha costado sudor y alguna que otra lágrima.

Dice estar “agradecida” cuando le recuerdo que los números la acompañan y procura que el éxito no enturbie sus pensamientos y tampoco la meta: “Trato de ser consciente porque las artistas siempre estamos enfocándonos hacia el futuro y me gusta estar en el ahora; lo disfruto, aunque no pasa todo el tiempo”. “Sigo pensando que el rap me eligió en cierto punto y yo a él como arma para ventilar. Cuando se crece desde el colectivo y la mariconería se hace con mucha ira y guardamos mucha rabia, por eso me lo tomo tan en serio”, sentencia.

Para preparar la entrevista con la intérprete de ‘Ride or Die’, su último single, leí muchos textos y vi decenas de vídeos que tiene junto a muchos otros de profesión. Villana atrapa. A muchos de ellos les confesó en su día que, de no ser música, le habría encantado ser astronauta, pero todo cambió el día que vio a Britney Spears en el mítico vídeo con una serpiente en los hombros: desde entonces quería ser igual de “perra” que ella, pero cuidado, “¡Britney es Britney! Come on now. Mucho respeto, ya que abrió camino de verdad”.

El reggaetón no se está poperizando, sino que la mainstream la cachó y le dijo ‘eso está muy cabrón’

Según la Rolling Stones “ha roto esquemas” con ‘La sustancia X’, pero eso no le impone en absoluto: “Cuanto mayor acceso mejor puedo crear. No me presiono, sino que como dije antes intento vivir el presente y me lo aplico también como creadora”.

¿Y si se atreviese a ‘poperizar’ el rap? “Me encanta el término ‘poperizar’ porque me recuerda a Popper”, bromea. “Por ejemplo, no creo que el reaggaetón se esté poperizando sino que se convirtió mainstream. Ha cambiado y se ha desarrollado y yo caigo en todo esto que está pasando. Traigo una propuesta enteramente nueva con un sonido muy particular y que muy poca gente se ha atrevido a explorar y eso me gusta”, asegura con orgullo.

Cuando le pregunto, desde la confianza del encuentro, si considera que su colaboración con Bizarrap es mejor que la de Quevedo se pone tensa y noto la incomodidad en el ambiente. Lo que no sabe, y me atrevo a explicarle, es que quiero reflexionar sobre el enésimo éxito de un hit creado por un hombre cisheterosexual blanco que se alza como la canción del verano. Entonces, ella confiesa: “No entro en técnica ni nada por el estilo. En la colaboración de Quevedo con Bizarrap está todo muy bien hecho, van de la mano. Hay quien se identifica con la suya y hay quien lo hace con la mía. El mundo está dominado por hombres cisheterosexuales blancos y entiendo que hay más público para él, ya que también cuenta la historia de un hombre blanco cisheterosexual y el mundo en su delirio piensa que eso es la norma”. Eso sí, ella lo tiene bien claro y no duda un segundo en sentenciar que: “La mía es más rap bizarro”.

Villana y el activismo por bandera

A pesar de que la historia de Villana es conocida por todo el mundo y ella nunca ha querido mantenerlo en la intimidad, hay medios de comunicación que siguen titulando los artículos sobre ella como “la artista trans” para contextualizar su realidad. ¿Qué piensa? ¿Preferiría que se dijera “artista” a secas? “Es algo muy de la gente cishetero para sí mismos y conseguir explicarse las cosas. Yo lo tengo bien claro y la gente del colectivo también, pero ese es su idioma y les ayuda a medio entender las cosas dentro de su ignorancia eterna”.

No obstante, sí que es verdad que las nuevas generaciones, esas personas que aún se están aceptando a sí mismas y tienen todo un camino por delante que recorrer y pasan el día buscando referentes para recordarse que son maravillosas tal y como son, reclaman historias visibles al 100%. ¿Y si no estuviera tan mal recalcar lo de “artista trans” para poner sobre la mesa historias en primera persona en un momento en el que nos quieren callar? “Ahí me mantengo muy neutral porque, aunque crea que es algo innecesario, dentro del clima político que se vive y el contexto histórico lamentablemente sigue siendo súper necesario. Aspiramos a que llegue el día en el que no lo sea y esa utopía perfecta, pero hasta ahora no es así y sí que sigue importando”.

Después de la observación, le cuento que en pleno 2023 hay partidos que pasadas unas elecciones autonómicas ya han verbalizado que si llegan al Gobierno tras las Generales del 23 de julio harán por eliminar la Ley Trans, aprobada recientemente en España, y también el Ministerio de Igualdad porque, según sus propias palabras, “es más fácil cambiar de sexo que sacarse el carné de conducir”. Villana no tarda en llevarse las manos a la cabeza: “Estamos en retroceso. Si eso ocurre significaría, literalmente, que España no sería un país del primer mundo. ¿De qué primer mundo hablamos si no se entiende que los seres humanos tenemos nuestros derechos por la mera razón de ser personas? ¿Cómo puede ser que en el primer mundo un país se revierta a una cacería y apoye a un sector muy conservador que limita a la mujer y que les quita derechos a las personas del colectivo LGTBIQ+ pensando que están seguras cuando realmente no es así? Hay gente cis que rompe moldes y no se da cuenta. Ustedes también están en peligro, mariconas”.

Yo voy a seguir campeando por mi vida con puños, dientes, garras, balas, cuchillo, bate… Lo que sea que me encuentre en el camino

Aunque apenas puede contar sobre todo eso que está planeando durante su visita en Europa, sí que confiesa que ha aprovechado la oportunidad para llamar a la puerta de varias artistas a las que admira y que están alzando y poniendo en valía la música hecha por mujeres a nivel internacional. Además de Ptazeta, con la que ya tiene un temón, o Mala Rodríguez, con la que estrenará una composición próximamente, seguro que la veremos en las distintas playlists sonando sin parar.