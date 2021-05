Aunque estemos viviendo una pandemia sin precedentes en nuestra corta memoria y en algún punto consigamos regresar a la normalidad, eso no va a librarte de los trabajos de tu vida diaria y una de tus responsabilidades principales: esquivar por un pelo la guillotina de los exámenes y sacar la mejor nota posible .

Para que no acabes diciendo la típica frase (“Entre cálculo trigonométrico y Covid, elijo Covid; te lo ruego, abrázame con tus fríos dedos”), hoy te hablaremos de una de las técnicas de estudio más eficientes que existen: el método Pomodoro. No, no es el arte de verter tomate sobre una pizza.