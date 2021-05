Lo que dicen las normas de la EvAU 2021

La letra pequeña viene en esas medidas de protección sanitaria para todo el mundo, que impiden el acceso a la prueba a cualquier persona con síntomas del virus, aquellas asintomáticas a las que se les haya diagnosticado o las que no hayan terminado su periodo de cuarentena. Con la incidencia del virus bajando, la normativa estipula que los exámenes de la EBAU 2021 se realizarán de forma presencial. No parece que el problema de los afectad_s por el Covid haya encontrado acomodo en las normas de las pruebas de acceso a la universidad este año.

Una vez más, este documento consensuado no explica qué hacer con esos estudiantes de cara a los exámenes y cómo solucionar el via crucis vírico para que no les perjudique en uno de los trances académicos más importantes de su vida, y el que probablemente determine su futuro laboral. A todos los efectos, tienen las mismas características que cualquier persona que no pueda hacer las pruebas selectivas por motivos médicos justificados.