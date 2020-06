Pablo Piñeiro, a favor de fracasar en el amor: "El éxito heteronormativo es una mentira aceptada por muchos"

Pablo Piñeiro es exfutbolista, escritor, actor, presentador, modelo, trainer y todavía saca tiempo para fracasar en el amor

En su libro 'Lo positivo de fracasar en el amor' Pablo reflexiona sobre el poliamor y la anarquía relacional

Unos están enamorados del amor, otros pasan de eso porque menuda pérdida de tiempo; los habrá que lo dan todo por ser amados y también están aquellos que todavía no han aprendido a querer a otras personas, o peor aún, a dejarse querer. A veces tenemos la sensación de que todo en la vida gira en torno al amor pero otras veces estamos convencidos de que el amor solo nos está complicando la existencia y una ya no puede más tirar del carro. A Pablo Piñeiro, exfutbolista, actor, presentador, modelo, trainer y ahora también escritor, le apasiona dejarse llevar por todo aquello que le interesa. Y, ¿a quién no le interesaría conocerse mejor y comprender mejor el mundo a través del amor?

Después de escuchar cientos de historias de amor y de petarlo con su charla TED, que ha sido vista por más de un millón y medio de personas, Pablo Piñeiro presenta 'Lo positivo de fracasar en el amor', publicado por Plan B. No se tiene la oportunidad de charlar con un experto en amor, relaciones y formas de amar todos los días, así que había que aprovecharlo haciendo todas las preguntas que se pudieran porque, ¿quién no querría saberlo todo sobre el amor?

¿Es el amor tan importante como para que la liemos tan gorda?



Debería de ser lo más importante de nuestras vidas, por lo menos bajo mi punto de vista de lo que es el amor y cómo este nos mueve en la tolerancia, el respeto, la admiración o el cariño, por poner algún ejemplo de cosas que para mí son importantes.

¿Por qué crees que se le da tanta importancia a quién amen los demás, como en los casos de discriminación LGTBIQ+?

Sinceramente, pienso que es el miedo el que está detrás de la no aceptación de lo que socialmente está establecido por "normalidad". Todo lo que no esté en ese rango, amenaza las creencias en las que se empoderó nuestra sociedad. Las personas que no tienen capacidad de análisis para ver que es totalmente normal, ahora sin comillas, que cada persona ame a quien le haga más feliz, van a ver como una amenaza muy real que alguien dude de los pilares en los que han construido su vida sin hacerse preguntas. Creo que es todo miedo, por eso es tan importante que gane el amor o liarla tan gorda por él, como me decías en la pregunta anterior.



¿Por qué crees que se llama "fracaso" a que una relación se acabe?

Porque tendemos a banalizar todo lo que nos ocurre, para no ahondar demasiado. Tal vez no nos adentramos más porque no tenemos herramientas para afrontar lo que nos vamos a encontrar. Por eso en vez de ver como una oportunidad una situación en la que no se ven respondidas tus expectativa lo llamamos fracaso y echamos balones fuera.

¿Es el amor un éxito?

Una de las cosas que nos dicen en nuestra sociedad es que se puede tener éxito en varios ámbitos, y uno de ellos es sin duda el amor. Pero la misma sociedad que nos dice esto nos marca un sistema heteronormativo con unas pautas relacionales marcadas, las cuales, si las alcanzas, son consideradas un éxito. Desde mi punto de vista, es una gran mentira aceptada por muchas personas.

¿Hay que aprender a amar?

Creo que es positivo aprender a amar, ya que, para mí, amar es cuidar, y si cuidas algo, mejora o dura más tiempo, sea una relación o sea una planta.

¿Y quién te puede enseñar a amar?

Se puede aprender mucho de todas las personas que nos rodean, incluso las cosas que nunca querrás en tu vida. También de aquellos que no forman parte de tu vida, pero sí sus obras, su música, sus libros o sus películas. Se puede aprender muchísimo siempre y cuando tengas la actitud necesaria para recibir todo lo que la vida te quiere dar. Pero muchas de las cosas que necesitas saber, realmente ya están dentro de ti.

¿Por qué se dice que algunas personas le tienen miedo al amor?

Porque todo lo desconocido y lo que no podemos controlar nos da miedo, además de que el factor clave es una experiencia previa personal negativa. De jóvenes nos tirábamos al vacío sin red, confiábamos en eso tan puro que sentíamos para que obrase por nosotres y de repente… ¡BUM! La catástrofe de no ser correspondidos, dolor incontrolable del que nadie nos habló, y ahora tienes que lidiar con esto sin un libro de instrucciones para gestionarlo. Es normal que a veces dé miedo.

¿Y por qué creemos que el amor nos va a hacer más felices?

Porque en realidad nos hace más felices y mejores personas. Todo lo que accionamos desde el amor, es fácil, cálido y en líneas generales agradable. En el pensamiento más cotidiano en relación al amor, este se enfoca al amor en pareja, con lo que aquí la cultura y la sociedad vuelven a ganar peso en lo que creemos que va asociado a este concepto y a la felicidad. Pero que cuando te enamoras de alguien tu organismo lo nota, te sientes más feliz, ya que la serotonina, oxitocina y dopamina, entre otras sustancias químicas, se encargarán de ello.

¿Qué es el poliamor?

En líneas muy generales, es tener varias relaciones a la vez. Para mí todas las personas son poliamorosas… aunque bueno, si no todas, porque puede haber excepciones, la gran mayoría.

¿Y qué es la anarquía relacional?

Es una de las ramificaciones del poliamor. Es un sistema relacional propuesto en varios puntos por Andie Nordgren, en el que aboga por desestructurar las etiquetas a la hora de relacionarse y prestar el grueso de la atención al cuidado y la comunicación para hacer frente a las relaciones que eliges tener.

¿Por qué crees que hay gente que rechaza estos nuevos términos sobre el amor?

Podría responderte lo mismo que a la segunda pregunta. Creo que en muchos casos es el miedo a aceptar que puede haber algo mejor a lo que esa gente ha defendido a lo largo de su vida y aceptar eso puede resultar doloroso.

¿Amar a una pareja empieza por amarse a uno mismo?

Lo pienso a ciegas, creo que no puedes dar algo que tú no tienes, si no te amas a ti, no podrás amar a nadie.

¿Crees que parte del fracaso en el amor tiene que ver con que no sabemos realmente lo que queremos?

No lo veo exactamente así, pero en una parte sí estoy de acuerdo. Lo explico. Creemos que sabemos lo que queremos porque la sociedad capitalista y consumista en la que vivimos nos lo ha metido en la cabeza por activa y por pasiva. Por ejemplo, en mi caso, que soy un hombre, debería querer una mujer guapa, una buena boda, una casa, hijos, cochazo… Pero, realmente, ¿es eso lo que queremos? ¿Somos felices cuando lo conseguimos? ¿Y si no lo conseguimos nunca? Vivimos bajo los deseos de otras personas que poco tienen que ver con nosotres y con nuestras pasiones ocultas. El problema es que están muy ocultas, en un lugar donde esta misma sociedad no te deja entrar, ya que imprime un ritmo frenético a nuestras vidas en el que solo puedes pensar en trabajar, comer, divertirte un poco y descansar. Con lo que no contaba este sistema es con una pandemia mundial que nos encerraría a todos y nos dejaría espacio para regalarnos una introspección que marcará posiblemente un antes y un después en la manera de relacionarnos.

¿Cómo puedes empezar a conocerte a ti mismo en el terreno del amor?

Escuchándote, por lo menos a mí es lo que me funciona, me escucho y me analizo en relación a cómo me siento para con otras personas y a partir de ahí hay que hacer un ejercicio de sinceridad y cariño con uno mismo. Empezar por respetarse.

¿Qué consejos le darías a una persona que no se ha enamorado nunca?

Que se lance al primer curso de la vida en relación al amor. Que ocurra lo que ocurra no se lo tome personalmente. Que tenga en cuenta de dónde viene la persona de la que está recibiendo esa respuesta. Que disfrute y esté presente en cada segundo que comparta con la otra persona. Y que entienda que si no sale como esperaba, está recibiendo mucha información muy valiosa para cultivar mejor el resto de relaciones de su vida.

¿Qué consejos le darías a una persona que ha decidido tirar la toalla después de tantos fracasos?