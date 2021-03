Respondemos esa pregunta en Yasss para que no sufras con estas dudas.

La mala utilización del collar

Es la opción que todos los dueños de perros tienen más a mano , la más popular, la más socorrida (y barata). Dicho esto, es verdad que, tarde o temprano, con cierto tipo de perros llegan los problemas. Su comportamiento nervioso y su enorme fuerza provoca que tiren y se ahorquen en el proceso . Muchos veterinarios argumentan que el collar, pese a ser un elemento de uso común muy extendido entre los dueños de mascotas, no siempre es la opción más recomendable que tenemos.

En la tranquilidad del perro y la relación sana con el collar influye la velocidad del paseo , la longitud de la correa y los estímulos que nuestra mascota recibe. Debemos tener todo esto en cuenta si vamos a optar por un collar en lugar de escoger un arnés . Cuanto más corta es la correa, más restringimos su movimiento y más probabilidades tenemos de que tire y tense la herramienta, ya que no tiene suficiente movilidad en el cuello y la cabeza para hacer lo que más le gusta: oler.

El punto medio

Algunos veterinarios incluso ofrecen un argumento lleno de lógica, situado en el punto medio. E s mejor utilizar arnés, por ejemplo, para perros que puedan tener problemas respiratorios . Frente al collar, es mucho mejor como herramienta de control durante el paseo, ya que no es tan invasiva y nos da un control mucho más estable de nuestro perro.

Incluso si optamos por el collar, el argumento para usar uno u otro no está en la herramienta, sino en el propio perro y el trabajo educativo que tenemos aún que hacer con él para que no tire como un loco y nos arrastre. Como recomiendan las fuentes consultadas, habrá que hacer un trabajo específico con nuestra mascota para enseñarles que no es necesario salir corriendo y tirar de nosotros al primer estímulo que cruce por su trufa.