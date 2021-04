Internet y las redes sociales nos han acostumbrado a tantas excentricidades que ya no hay nada que nos sorprenda en esta búsqueda delirante del like y del engagement. Si TikTok nos trajo retos absurdos y gente descoyuntando su cuerpo en distintos bailes para vencer al algoritmo, Instagram es el paraíso de las mascotas que calientan el corazón del populacho, sea de frente o enseñando el trasero peludo. Gatos que molan (todos recordamos a Grumpy The Cat), cotorras jefas y perros que lo petan con sus memes, los 'dogfluencers'. ¿Qué será lo próximo? ¿Una tostada de aguacate con millones de seguidores?