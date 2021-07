Tras varios años dedicándose a la ayuda desinteresada de animales, esta asociación ha acumulado experiencia suficiente para romper con ciertos mitos que rodean al abandono y al maltrato animal . Por ejemplo, la falsa creencia de que la mayoría de personas simplemente abren la puerta del coche y dejan a su perro en medio de la carretera, algo que si bien sucede, no es la norma.

“ La forma más habitual de abandono es la de la llamada de teléfono , con la excusa pertinente, para que le recojas el animal, incluso con bastante exigencia de rapidez. Y en época de caza incluso con amenaza de matar al animal si no lo recoges ”, nos explica. “Por desgracia es increíble la cantidad de llamadas que recibimos al mes de gente que ya no quiere a sus mascotas, incluso después de haberlas tenido bastantes años”.

“Los meses más complicados tienen que ver con la caza . Principalmente, octubre y febrero o marzo”, explican desde Pacto de Lealtad. “ En octubre es cuando empiezan a probar los animales para la temporada y los que nos sirven, fuera. Lo mismo ocurre en febrero cuando termina la temporada. Aparte en febrero y marzo añadimos los cachorritos de ‘regalo de reyes’ que la gente ya no quiere porque se dan cuenta del tiempo y paciencia que requiere un cachorro”.

A mayores, en marzo se produce también un aumento de abandonos de gatos , ya que las gatas no castradas tienen camadas a las que abandonan en cajas o bolsas de basura. “Es una época muy difícil por el hecho de sacarlos adelante a biberón”, confiesa Rocío.

Otro de los aspectos sobre los que Pacto de Lealtad ha arrojado luz es la diferencia entre el abandono de perros y de gatos. “El perro al tener chip obligatorio no queda más remedio que llamar por teléfono para cederlo ”, aclaraban. “Los gatos simplemente abren la puerta y hasta luego”. Sin embargo, nos explican que hoy el número de abandonos de perros y de gatos es muy similar.

Además, en ambos casos se produce un problema similar: los adoptantes sólo se fijan en los cachorros . “Tenemos un montón de gatos jóvenes (entre 1 y 4 años) y la gente no se interesa en ellos”, lamenta. “Son gatos que ya tienen definido su carácter y se sabe exactamente cómo se comportan en una casa, con otros animales y con personas. En la mayoría de los casos son perfectos, con un carácter maravilloso pero que la gente rechaza simplemente porque ya no son cachorros”.

Si bien según el artículo 337, el abandono de un animal está castigado con de uno a seis meses de cárcel, y el maltrato animal con una pena de tres meses a un año de prisión, la mayoría de las denuncias se convierten en papel mojado que no prosperan. “Las leyes no solo se deberían endurecer, sino que habría que regularlas y cumplirlas”, afirman desde Pacto de Lealtad. “Hoy en día si un animal está atado todo el día con un cuenco de comida y un bol de agua para ley ya no hay maltrato, aunque ambos boles estén vacíos y la cadena sea de dos metros”.