Si quieres empezar a ser sostenible y no sabes cómo, ellas te dan las claves

Hablamos con Climabar, cuenta de redes sociales en la que Carmen y Belén explican de manera sencilla los problemas de la crisis climática

Plagadas de humor y memes, sus publicaciones pueden llegar a incluir referentes tan alejados del mundo eco como las Spice Girls o Shrek

No sé si es tu caso, pero hay personas a las que les cuesta acercarse al ecologismo. No es que no estén de acuerdo con eso de cuidar el medio ambiente, lo que ocurre es que muchas veces los mensajes que transmite el movimiento no terminan de calar como deberían porque usan palabras y cifras difíciles de entender si no estás muy metido en el tema. Por ello, en los últimos años hay personas que lo han intentado explicar de forma diferente para llegar a más gente, como es el caso de Climabar: un espacio en Twitch e Instagram creado por Carmen Huidobro y Belén Hinojar.



En este proyecto, estas dos amigas de la infancia nacidas en Madrid en 1994 comentan los problemas que estamos viviendo por la crisis climática sin hacernos sentir mal por lo que está pasando. “Y también para hacer un poco el mamarracho. Como la cosa está muy deprimente, al menos que nos echemos unas risas”, cuenta la primera a Yasss.



Una idea que nació en mayo de 2020 cuando Carmen, ambientóloga con máster en política ambiental, le comentó a su amiga Belén, publicista independiente, que quería comenzar a divulgar sobre la crisis climática de manera diferente. “Carmen pensó que había que hacer algo y yo le dije que tenía que ser algo súper random y a partir de ahí empezamos a divagar. Yo soy el filtro: cuando ella me empieza a contar movidas y yo tengo la mirada perdida porque no me estoy enterando, es cuando hay que poner ejemplos para que la gente de a pie se entere. Yo di ciencias en el colegio, pero hoy en día tengo pocos conocimientos. De los gases invernadero me sé uno”, sostiene entre risas Belén.



¿Y el nombre de dónde sale? La primera parte, la de ‘clima’, queda clara con sus intenciones. La de ‘bar’, cuenta Carmen, “es por dos motivos. Primero porque es allí donde se hablan los temas importantes de la vida, con amigos y con una caña. El otro es que, como hablamos de asuntos tristes, al menos que nos pille borrachas”, ríe.

En este sentido, no es de extrañar que el que se acerque a sus cuentas para informarse sobre el cambio climático encuentre memes o referencias, a priori tan alejadas del mundo ecológico, como las Spice Girls, los teletubbies, Shrek o hasta un concurso de beerpong entre consultores del clima y activistas. Vamos (casi) cualquier cosa que te puedas imaginar.

“La comunicación verde ha tenido la peor campaña de marketing de la historia”

Según Carmen y Belén, el problema de la comunicación verde, de que no haya llegado a la gran masa de gente, es que siempre ha estado mal enfocada. Siempre ha estado mal enfocada. Hasta tal punto que ambas sostienen que “ha tenido la peor campaña de marketing de la historia. Como si cuidar el medio ambiente fuera algo altruista, que únicamente la gente concienciada llevaba a cabo”.



“No se buscaban esos links que consiguen que otras personas se lleguen a interesar por esto. Es cuestión de encontrar el mensaje, ya que no puedes pretender que todo el mundo quiera salvar las ballenas. Sin embargo, si dices que cuidando los ecosistemas haces que se propaguen menos pandemias o que no se va a perder tanto dinero como si no se cuida, probablemente sí que lo consigas”, comenta la ambientóloga.

Carmen también sostiene que cada vez hay más gente concienciada y por ello hace hincapié en la necesidad de no culpabilizar al individuo y de apoyar más cada paso que se da en la dirección verde: “Si te castigan por no reciclar bien un tetrabrik, muchos se van a sentir apartados. El mensaje tiene que ser que la acción individual es muy guay, pero también que ayuda mucho votar a políticos que aprueben determinadas leyes verdes. No solo la culpa es del individuo, también de las empresas y los políticos”.



Ese método que proponen funciona y un claro ejemplo son sus redes sociales, donde suman más de 15 mil seguidores en Instagram. “Podemos decir que la fórmula sirve y que la gente empatiza. Con el tema de la sostenibilidad se tiende a criminalizar al individuo y a mirar muy poco desde una perspectiva general”, apunta Belén.

¿Tendrías una vida más eco si así no desaparece el vino?

Cuando les preguntamos sobre cómo convencerían a alguien de lo importante que es remar contra esta crisis climática responden entre risas: “Para que no desaparezca el vino”. Y es que hace unos meses se publicaron una serie de noticias que apuntaban que las subidas de temperaturas pueden hacer que desaparezca el vino tal y como lo conocemos. Un argumento que Carmen tilda de imbatible, pero que no es el único. “Hay que encontrar la razón que importe a cada persona. Una cosa que me funcionó con mis tíos cuñados es que iban a perder dinero”, sostiene.



¿Y qué primeros pasos hay que dar si queremos empezar a llevar una vida más sostenible? “Lo importante es que no te dejes controlar por la ecoansiedad, que te relajes. Que empieces por algo que te guste. Por ejemplo, si es la moda, que compres en tiendas de segunda mano. Si es la cocina, que comas comida vegana. Y si un día tienes que hacer cualquier movida como comprar con mazo de plástico, no te preocupes. Tampoco estás aquí para agobiarte”, recomienda Belén.