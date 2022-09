300 kilos, víctima de abuso sexual y posible candidato al Oscar: los años de Brendan Fraser en el lado oscuro de Hollywood y su renacimiento

View this post on Instagram

Años de sufrimiento, marcados por la depresión, traumas, 300 kilos y un abuso sexual han hecho que el actor lentamente se hundiera en un pozo depresivo del que fue muy difícil salir, sobre todo en el mundo del espectáculo, un universo que si uno no se mantiene en la pantalla puede ser muy hostil y hasta "matador". Entonces ¿Qué le ocurrió al joven que conquistó Hollywood en su década de oro?

Profesional y comprometido con su trabajo, Fraser no quiso nunca que un doble interpretara sus escenas de acción. A primera vista esto podría parecer algo fácil de hacer por alguien con su preparación, pero lo cierto es que la acumulación de lesiones, costillas rotas, traumatismos y varios pasos por el quirófano debido a las escenas que tenía que interpretar fueron "el principio del fin". Incluso el propio actor llegó a confesar que durante los rodajes pedía utilizar vendas y hacerse un exoesqueleto, es decir utilizar dispositivos de asistencia para superar el dolor durante las horas de rodaje: "Cuando hice la tercera entrega de 'La Momia' me envolvían con hielo y vendas. Me hacía un exoesqueleto todos los días", admitió años atrás en una entrevista.